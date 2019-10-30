Начальник погранзаставы «Комсомол» в ВКО отстранен после побега двоих казахов из Китая

Алматы. 30 октября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Начальник пограничной заставы «Комсомол» Зайсанского пограничного отряда отстранен от занимаемой должности, сообщил заместитель председателя КНБ Казахстана – директор пограничной службы (ПС) Дархан Дильманов.

«Соответствующее расследование (по делу граждан Китая Мурагера Алимулы и Кастера Мусакан, которые пересекли границу и попросили политическое убежище в Казахстане – КазТАГ) проведено, наказаны будут все. Дисциплинарное наказание однозначно понесут и те, кто отвечает за охрану границы. Это, безусловно, не солдаты, а именно должностные лица. Командир пограничной заставы «Комсомол» отстранен от занимаемой должности», — сказал Дильманов в среду в кулуарах мажилиса.

Он отметил, что по статусу китайских казахов ничего не может сказать, добавив, что для него «это даже неинтересно».

«Мы сейчас говорим о незаконном пересечении государственной границы. Статья 392 Уголовного кодекса РК. Это не исключительно наше законодательство, это мировая практика», — подчеркнул зампред КНБ.

В моей практике, продолжил директор погранслужбы, людей, которые незаконно пересекали государственную границу, не прощали.

«Может, один год заключения, а возможно и условное наказание. Но это уже вопрос к судьям. Дело будет рассмотрено всесторонне: с какой целью, зачем пришли, намеренно или ненамеренно пересекли государственную границу. Все эти моменты сейчас будут изучаться и в последующем обо всем этом общественности расскажут», — пообещал директор ПС КНБ РК.

По его словам, нарушение государственной границы было зафиксировано на участке Зайсанского пограничного отряда в Восточно-Казахстанской области, на чиликтинском направлении.

«Место незаконного пересечения границы граждане Китая показали, мы все зафиксировали, имеются некоторые вещественные доказательства, которые обнаружены на месте, и они подтвердили, что найденные вещи принадлежали им. Так как определено место пересечения границы и сам факт нарушения, то 392 статья Уголовного кодекса РК на них распространяется», — пояснил зампред КНБ.

Случаи незаконного пересечения госграницы крайне редки, и государственная граница закрыта надежно, заверил директор погранслужбы.

«Видимо, здесь имел место человеческий фактор, который и сработал. Мы с этим разбираемся, извлечем уроки, сделаем выводы, соответственно, будем менять какие-то нюансы по охране государственной границы», — заметил он.

На вопрос, почему Мурагер Алимулы и Кастер Мусакан смогли пересечь госграницу именно в день, когда усиление на границе с обеих сторон было максимальным, зампред КНБ ответил, что «значит, получается, что и у них тоже есть некоторые пробелы в охране границы».

«Мне некорректно будет судить о наших коллегах, пограничниках из Китая, но у них, видимо, где-то что-то недоглядели, недосмотрели», — заключил Дильманов.

Напомним, ранее двое граждан Китая Мурагер Алимулы и Кастер Мусакан рассказали, как они без документов перешли китайско-казахскую границу, после чего сдались казахстанским властям и попросили политическое убежище. Позже зампред КНБ Дильманов рассказал журналистам, что один из попросивших убежище граждан Китая ранее задерживался за скотокрадство.