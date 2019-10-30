За 70 лет из аутсайдеров в глобальные лидеры

Юбилей Китайской Народной Республики и ее отношения с Казахстаном

«Меняющийся Китай меняет мир, – подчеркнул востоковед Адиль Каукенов. – Изменилась география «золотого миллиарда» – большая его часть теперь в КНР». Минимальная (не средняя!) зарплата в Шанхае сегодня в пересчете на тенге составляет 143910. А в конце 40-ых гг. прошлого века 90% сельского китайского населения было неграмотно, золотовалютные резервы государства составляли $108 млн. «За прошедшие 70 лет Китай из бедной отсталой страны вырос во вторую экономику планеты и первую индустриальную державу, – отметила Гэн Липин, генеральный консул КНР в Алматы. – Основная причина устойчивости Китая в том, что под руководством Компартии он нашел свой органичный путь развития». Прозвучало это в ходе круглого стола «70 лет Китайской Народной Республике и укрепление казахстанско-китайской дружбы и сотрудничества».

В 1990 году на Поднебесную приходилось 2% мирового ВВП, а в 2018-ом уже 18%. «По мере успехов КНР усиливается критика со стороны ее конкурентов, – обратил внимание Булат Султанов, модератор круглого стола. – Мы в этом видим политику двойных стандартов и недобросовестную конкуренцию». На пространстве СНГ практически все страны поддерживают «Пояс и Путь» с целью получения инвестиций. Казахстан в данном отношении не исключение.

«В Алматы в декабре должен вступить в строй завод по производству труб большого диаметра: 300 рабочих мест (все казахстанцы)» , – сообщил г-н Султанов. В этой связи протесты против 55 китайских проектов, которые призваны создать в Казахстане порядка 20 тыс. новых рабочих мест, он рассматривает как инспирируемые с Запада. Но есть и другой аспект: «Китайская проблематика сегодня элемент внутриэлитной борьбы в Казахстане». Перед визитом Касым-Жомарта Токаева в Пекин в четырех городах Казахстана прошли антикитайские акции, а после вояжа пропали.

Булат Султанов указал на то обстоятельство, что западные СМИ фокусируются главным образом вокруг трех точек КНР: Синцзян, Тибет и Гонконг. «За последние годы в Синцзяне не произошло ни одного теракта», – акцентировал модератор. Между тем, только в результате событий 5 июля 2009 года в Урумчи было убито 197 человек и порядка 1700 ранено. «Казахстанская сторона не владеет информацией о том, сколько этнических казахов помещены в лагеря политического перевоспитания в Синцзяне. В соответствии с Женевской конвенцией 1963 года о консульских сношениях Казахстан не имеет доступа к информации, поскольку все помещенные являются гражданами Китая», – сообщил г-н Султанов официальную позицию МИДа РК.

«Мы не хотим, чтобы вас обманывали западные СМИ, – подчеркнула Гэн Липин. – Синцзян, Тибет, Гонконг – внутренние дела КНР, поэтому нет повода обсуждать их с зарубежными странами».

Несколько участников круглого стола высказались в том смысле, который сформулировал в своем выступлении Адиль Каукенов: «Изменения Китая происходят настолько быстро, что мы не успеваем их осознать. Сами китайцы не успевают». Марат Шибутов заметил, что когда он учился на географическом факультете, то в учебниках указывалось: Роттердам – крупнейший порт мира. Теперь этот порт только на шестом месте, а перед ним сплошь китайские морские торговые гавани. «ВВП Китая равен ВВП зоны евро», – указал эксперт. Столь тектонические подвижки приводят к «перемещению центра принятия экономических решений в Азию».

Экономист Вячеслав Додонов остановился на инвестициях, как на одном из аспектов экономической мощи Поднебесной. По прямым иностранным инвестициям (ПИИ) Китай в 2014-2015 гг. превратился в нетто-инвестора. На Пекин в 2018 году приходилось 12% в мировом потоке исходящих инвестиций (3-е место на планете). При этом важно учитывать, что ПИИ – всего лишь четверть в общем объеме китайского внешнего инвестирования. Китайская сторона активно предоставляет займы, осуществляет покупку долговых обязательств зарубежных госудасртв и прочие формы финансирования за пределы своей экономики. КНР по инвестициям в наименее развитые страны – $40 млрд – занимает первое место в мире.

Демограф Елена Садовская в своем выступлении сосредоточилась на сопоставлении въездного туризма из Китая в Казахстан и Узбекистан. Вообще из КНР за рубеж выезжает 149 млн туристов в год (фактически население России), которые тратят более $120 млрд. «Число туристов из Китая в Казахстан маленькое и в последние годы уменьшается (речь идет о «чистых» туристах)», – сообщила г-жа Садовская. В Узбекистане наоборот рост гостей из Поднебесной. В начале 2018 года Ташкент ввел упрощенный порядок оформления виз для 76 государств, включая КНР, что сразу дало результат. С 1 января 2020 года китайские туристы получат в Узбекистане 7-дневный безвизовый режим.

«Есть объективные причины, по которым Казахстан проигрывает Узбекистану в китайских туристах, а есть абсолютно субъективные», – подвела итог г-жа Садовская. К последним обстоятельствам исследователь относит некачественный государственный менеджмент в туристической отрасли.

«Противостояние США и Китая отражает современную дихотомию Запада и Востока, – считает китаевед Антон Бугаенко. – 500 лет доминировал Запад, а сейчас идет возвращение в равновесие». В ходе данного исторического процесса Пекин нарушил западную научную и идеологическую доктрину, согласно которой успешное государство может получиться только с использованием выборности и других институтов демократии. «Китай сделал опору на образованных чиновников с принципом меритократии», – сформулировал формулу китайского успеха г-н Бугаенко. В итоге получилось, что «государства могут быть успешными без наследования западной политической системы».

В ходе круглого стола несколько раз обращались к теме опиумных войн, в результате которых Китай очень сильно пострадал от западных держав. В ходе войны с Японией, начавшейся 7 июля 1937 года и продолжавшейся до конца Второй Мировой войны, потери Поднебесной составили 35 млн. военных и гражданских лиц. «У Китая нет желания порабощать и захватывать другие страны, – заявила Гэн Липин. – Мы хотим, чтобы китайско-казахстанские отношения развивались все лучше и лучше».

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