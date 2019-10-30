Около Т6,5 трлн в виде налогов поступило за девять месяцев в госбюджет Казахстана

Нур-Султан. 30 октября. КазТАГ – Около Т6,5 трлн в виде налогов поступило за девять месяцев 2019 года в государственный бюджет (ГБ) Казахстана, сообщает пресс-служба комитета государственных доходов (КГД) министерства финансов.

«В ГБ при плане Т6 301,2 млрд фактически поступило Т6 426,5 млрд с перевыполнением на Т125,3 млрд, в том числе: в РБ (республиканский бюджет – КазТАГ) при плане Т4 675,1 млрд поступило Т4 697,5 млрд, с перевыполнением на Т22,3 млрд; в МБ (местные бюджеты – КазТАГ) при плане Т1 626 млрд поступило Т1 729 млрд, с перевыполнением на Т103 млрд», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Как уточнили в КГД, план по налоговым поступлениям в госбюджет исполнен на 102%, в республиканский бюджет – на 100,5% и местные бюджеты – на 106,3%.

«За девять месяцев текущего года по результатам камерального контроля взыскано Т94 млрд», — отметили в комитете госдоходов.

По данным ведомства, количество выявленных нарушений по таможенным досмотрам, назначенным системой управления рисками, составило 8,8 тыс.

«Налоговыми экспертами Международного валютного фонда по результатам проведенных встреч дана оценка контрольным функциям КГД, как активно применяющему методы управления рисками при отборе налогоплательщиков на основе поведенческих факторов для проведения налогового и таможенного контролей. В частности, по итогам девяти месяцев текущего года в результате контроля обеспечены поступления в бюджет в сумме Т165 млрд, что больше аналогичного периода прошлого года на Т59 млрд или на 55,2%», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что в системе «Астана-1» за девять месяцев 2019 года было выпущено 349 934 деклараций на товары, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост составил 13%.

«Статистическая стоимость товаров составила $104,7 млрд общим весом 172,4 млн тонн. Удельный вес «зеленого» и «синего» коридора составил 72%. Выпуск товаров через «желтый» коридор составил 16,1%, в «красном» коридоре составил 11,9%», — добавили в КГД.