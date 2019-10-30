Алматы. 30 октября. КазТАГ – Т11,8 млн задолжали по налогам полицейские, военные, сотрудники банков и акиматов в Алматы, сообщает пресс-служба департамента государственных доходов (ДГД) города.

«В ходе анализа недоимки по налогу на собственность, статистика выглядит следующим образом: сотрудники органов внутренних дел – 289 ФЛ (физических лиц – КазТАГ), общей суммой неуплаченных налогов более Т5,9 млн; служащие войсковых частей, в количестве 218 ФЛ, сумма задолженности Т3 млн; сотрудники финансовой структуры (банки) – 67 ФЛ на сумму Т1,6 млн», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Также, по данным ДГД Алматы, в списке должников по налогам на собственность числится и 61 сотрудник других государственных органов. Чиновники задолжали Т925 847. В их числе 35 сотрудников акиматов, которые должны Т630 389.