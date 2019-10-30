Ответсекретарю и директору департамента минкультуры и спорта вынесли приговор в Нур-Султане

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Нур-Султан. 30 октября. КазТАГ – Ответственному секретарю и директору административного департамента министерства культуры и спорта (МКС) РК вынесли приговор в Нур-Султане, сообщает пресс-служба агентства РК по противодействию коррупции (антикоррупционная служба).

«Антикоррупционной службой ранее окончено досудебное расследование в отношении ответственного секретаря министерства культуры и спорта РК Уалиева К.С., директора административного департамента министерства Даржибаева Е.Т., президента ТОО «Издательская корпорация «ҚазАқпарат» Ботбай Қ.Қ. по факту взяточничества в крупном размере. (…) 30 октября приговором суда №2 Нур-Султана Уалиев С.К. и Даржибаев Е.Т. осуждены к восьми и семи годам лишения свободы. Этим же приговором Ботбай К.К. осужден к семи годам ограничения свободы», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

По данным ведомства, Уалиев и Даржибаев подозревались в получении взятки в размере $37 тыс. от Ботбай «за общее покровительство путем заключения договора государственных закупок по изданию литературы на религиозную тематику».

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