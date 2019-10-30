В «Алматытеплокоммунэнерго» назначен новый руководитель

Алматы. 30 октября. КазТАГ – В ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» (АТКЭ) назначен новый руководитель, передает корреспондент агентства.

«Новым генеральным директором ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» назначен Айдар Беркимбаев», — сообщил официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и жилищно-коммунального хозяйства Алматы Ян Гирин в среду.

Беркимбаев в 1993 году окончил Алматинский энергетический институт по специальности «промышленная теплоэнергетика», в разные годы занимал руководящие должности в частных структурах, работал специалистом отдела подрядных работ и начальником отдела в АО «Алматинские электрические станции».

До назначения на новую должность Беркимбаев возглавлял управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области.

ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» – энергетическая компания, специализирующаяся на производстве тепловой энергии. В структуру АТКЭ входит 82 котельных, работающих на газе, которые обеспечивают теплом и горячей водой порядка 30% потребителей Алматы.