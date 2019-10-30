Президент вручил Абдижамилу Нурпеисову знак особого отличия «Алтын жұлдыз»

Нур-Султан. 30 октября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил народному писателю Абдижамилу Нурпеисову знак особого отличия «Алтын жұлдыз», сообщает пресс-служба главы государства.

«Касым-Жомарт Токаев принял Абдижамила Нурпеисова. В ходе встречи глава государства вручил народному писателю Абдижамилу Нурпеисову знак особого отличия «Алтын жұлдыз» звания «Қазақстанның Еңбек Ері», — сообщили в Акорде в среду.

Президент подчеркнул, что корифей казахской литературы в канун своего 95-летнего юбилея удостоен высшей награды страны за значительный вклад в расширение горизонтов отечественной литературы в мировом пространстве.

«Вы нужны нашему народу. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, творческих достижений, счастья и благополучия», — сказал Токаев.

Нурпеисов, поблагодарив главу государства, пожелал ему успеха в деятельности на благо независимого Казахстана.