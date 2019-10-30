«Записки раздраженного алматинца: у города появился мега-аким?». «Будущие партии в РК: национализм и интернационализм, разум и чувства». «ВБ выдал Казахстану 80 миллионов долларов на внедрение ОСМС. Но деньги надо будет вернуть. С процентами»

Сетевой Казахстан 30 октября 2019г.

IA — CENTR . RU . Тимур ИСАХАНОВ – «Записки раздраженного алматинца: у города появился мега-аким?» — Южная столица Казахстана десятилетиями изнывала без должной заботы. Горожане не раз вопрошали: «будет когда-нибудь у мегаполиса градоначальником алматинец?» Вопрос не праздный, ведь алматинцы обычно любят деревья. Жители города знают, что борьба с душегубкой автомобильных и промышленных выхлопов – это не прихоть, а жизненная необходимость. Теперь надежды горожан, кажется, услышаны — вопросами городской жизни занялся сам президент Республики Касым-Жомарт ТОКАЕВ.

TIME . KZ . «Алматы: перезагрузка» — Во вторник, спустя ровно три недели после нагоняя, который устроил глава государства в столичном акимате на совещании по вопросам развития Нур-Султана, очередь дошла и до властей Алматы. Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ был так же суров, краток и красноречив… Было видно, что в этот момент в нем заговорил коренной алматинец. Также Токаев посетовал на то, что в городе снесли некоторые исторические здания: — Не могу согласиться с возведением крупного жилого дома на месте исторического здания ТЮЗа на проспекте Абылай хана, а также огромной гостиницы на улице Кабанбай батыра (на пересечении с пр. Сейфулина. — О. А.) — рядом с сосновым парком. Огромная гостиница стоит. Все загородила, все испортила. А также со сносом кинотеатра “Алатау”. Зачем надо было сносить здание кинотеатра? Тоже знаковое здание для Алматы.

«Фрилансеры широкого профиля» — В ближайшие пять лет большую долю на рынке труда займут фрилансеры. Низкоквалифицированные кадры станут невостребованными, зато вырастет спрос на специалистов в сфере информационных технологий, туризма, транспорта и торговли. О глобальных трендах в сфере трудоустройства рассказал министр национальной экономики Руслан ДАЛЕНОВ вчера на заседании правительства при обсуждении результатов программы занятости “Енбек”.

«Волшебный адрес» — Павлодарцы уже не знают, как прекратить чересчур тесные отношения своего акимата с фирмами, зарегистрированными в городе по адресу ул. Сатпаева, 156. Все эти компании по символической цене получают скверы и стадионы в центре города, где затем как черт из табакерки возникают элитные многоэтажки. По поводу этих домов уже и антикоррупционная служба грозила пальцем, и Министерство индустрии и инфраструктурного развития с Минсельхозом делали предписания, но акимат смело вступает в конфронтацию с республиканскими ведомствами.

CAMONITOR . KZ . Жандос АСЫЛБЕКОВ — «Будущие партии в РК: национализм и интернационализм, разум и чувства» — Партийная жизнь в Казахстане, похоже, оживает. Да, пока преимущественно на уровне деклараций о намерениях, но даже это уже обнадеживает. Причем, если суммировать все прозвучавшие инициативы, то перед нами предстанет весьма широкий политический спектр. Сегодня автор этих строк решил остановиться только на четырех гипотетических партиях, из которых две могут рассматриваться как непримиримые антиподы двум другим: оценивать на контрастах всегда интереснее.

FORBES . KZ . ««Как коренной алматинец, не могу согласиться». Как сохранить архитектурный облик Алматы и других городов Казахстана» — Адиль НУРМАКОВ, кандидат политических наук, соучредитель общественного фонда Urban Forum Kazakhstan, занимающегося обустройством казахстанских городов — Выступление главы государства оставило двоякое впечатление. С одной стороны, всё, что он говорил, правильно. В частности, про запрет строительства курорта в урочище Кок-Жайляу, про неправильную застройку города, снос архитектурно-исторических памятников. С другой стороны, хотелось бы, чтобы все это было не просто громким заявлением, а реальным предложением, политическим решением не только для Алматы, но и для всего Казахстана.

«Досым Сатпаев: Общество без культуры – это общество без перспектив» — Во вторник, 29 октября, состоялся финал литературного конкурса «Алтын калам — 2018». За 10 лет существования конкурса было проведено восемь литературных конкурсов и награждение победителей. В первую очередь организаторы делают ставку на молодых казахстанских писателей в разных литературных жанрах на казахском и русском языках. Одной из главных целей литературной премии «Алтын қалам» является попытка избавить Казахстан от статуса культурной провинции, которая, в основном, импортирует и потребляет чужую интеллектуальную продукцию.

CARAVAN . KZ . ««Если люди уезжают получать знания за границу, значит, в системе образования что-то не так»: почему казахстанцы рвутся учиться в России» — Московский институт имени Пушкина изучил нашу школьную программу русского языка. Вывод: если казахстанских школьников будут продолжать учить по этой программе, то они не смогут поступить ни в один вуз России! – председатель наблюдательного совета центра довузовской подготовки “Kazan education” Ринат АБДУЛХАЛИКОВ делает паузу. – Там при поступлении русский язык – первый предмет. Остальные профильные. А в Казахстане преподавателей русского – жуткий дефицит. Кажется, уже больше 10 тысяч…Оказывается, школьные программы Казахстана и России катастрофически расходятся.

«Поможем вам за ваш счет: рекламу обязательного медстрахования оплатят сами казахстанцы» — Всемирный банк выдал Казахстану 80 миллионов долларов на внедрение обязательного медицинского страхования. Но деньги надо будет вернуть. С процентами. Работа ведется серьезная. Денно и нощно сотрудники украинского (!) агентства «Фирма 800» по всем соцсетям рассказывают казахстанцам, как хорошо, что в Казахстане внедряется ОСМС. В смысле они думают, наверное, как в том анекдоте, мол, как хорошо, что всё это не у нас. Но что они думают – к делу не относится. Ибо получили они за эту работу больше 200 тысяч долларов. Неустанно работают и сотрудники казахстанского пиар-агентства «Success K», осваивая почти 700 миллионов тенге, чтобы осведомленность казахстанцев об обязательном медстраховании повысилась хотя бы на 10 процентов.

EXPRESS — K . KZ . «93 тысячи казахстанцев претендовали на грин-карту США» — Американскую мечту разделяют почти 100 тысяч казахстанцев. Население целого «города» участвовало в лотерее, чтобы получить заветную грин-карту. В октябре стартовал новый цикл подачи документов на грин-карту США, и продлится он до 5 ноября. По всему миру будет разыграно около 50 тысяч виз. Документ дает право жить и работать в Америке, а впоследствии даже стать ее гражданином. Программа нацелена на то, чтобы увеличить культурное разнообразие США.

KURSIV . KZ . «Почему в Казахстане зависают госпроекты» — Некоторые проекты в момент прихода кажутся идеальными, без сучка и задоринки они проходят стадию разработки и блестяще проваливаются уже на первой секунде осуществления. Власти РК разрабатывают программы и принимают всевозможные меры по поддержке и доступности финансирования бизнеса, с помпой рассказывают о наиболее успешных предприятиях. Однако далеко не все реализованные благодаря господдержке проекты работают так, как предполагалось изначально. «Курсив» собрал наиболее интересные истории когда-либо запущенных в стране прожектов.

365 INFO . KZ . «ДУМК не контролирует религиозную обстановку, государство берет контроль на себя» — Поделиться своими мыслями, должно ли светское государство симпатизировать только одной определенной религии, мы попросили политолога Данияра АШИМБАЕВА — ДУМК, напротив, организация несформировавшаяся. Как независимая организация, Духовное управление мусульман возникло в 1990 году. Понятно, что в Казахстане есть своя специфика. Деятельность религиозных организаций у нас строилась не столько на духовно-просветительской части, сколько на оказании платных услуг населению. Многие знают, сколько стоит пригласить муллу на похороны или поминки. Причем у этих мулл дипломов никто не спрашивает. Опыта богословской деятельности на заре становления ДУМК у имамов особо не было. А до недавнего времени не было и каких-то просветительских учреждений.

Тулеген АСКАРОВ – «Кому и сколько должен Казахстан: статистика минфина» — Госдолг страны, с учетом внутренних долгов, превышает 16,5 трлн тенге. Примечательно, что размер внешнего долга правительства растет быстрее внутреннего и постепенно к нему приближается. В годовом исчислении по этому показателю сложился прирост на 12,6% — до $15 млрд 214,7 млн. За третий квартал текущего года — увеличение на 8,2%.

AZATTYQ . ORG . ««Мы развиваем не театр, а зрителя»: эксперименты режиссера из Петропавловска» — С 24 по 27 октября в Алматы проходил театральный POST DRAMA WEEKEND, на котором показывали спектакли непривычных для большинства местных театралов форм. Мероприятие организовал алматинский театр АРТиШОК. Единственный участник из Казахстана — режиссер Фархад МОЛДАГАЛИ — художественный руководитель казахского музыкально-драматического театра в Петропавловске. Вместе со своими актерами режиссер создал творческую площадку StarTDrama, где работает над неформальными постановками.

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