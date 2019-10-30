Власти РК не видят противоречий между членством в ОДКБ и военным сотрудничеством с Турцией

Нур-Султан. 30 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Заместитель министра обороны Казахстана Тимур Дандыбаев не видит противоречий между членством страны в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и военным сотрудничеством с Турцией, передает корреспондент агентства.

«Турция является членом НАТО, а потому ее армия полностью соответствует стандартам и требованиям этого военного союза. Казахстанская же армия укомплектована вооружением, соответствующим стандартам и произведенном странах организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). При этом существует разница в стандартах этих военных союзов. Как будет производиться предоставление взаимного материально-технического тылового обеспечения, обмен военным имуществом и что конкретно планируется поставлять в рамках соглашения?» — задал вопрос депутат мажилиса Михаил Чирков в рамках обсуждения проекта закона «О ратификации соглашения между правительством РК и правительством Турецкой Республики о военном сотрудничестве».

Парламентарий даже привел пример, чем может обернуться противоречие стандартов: когда Турция закупила у России комплексы С-400, США в ответ отказались поставлять ей истребители F-35.

Отвечая на вопрос, Дандыбаев сказал, что Турция является партнером Казахстана не только в области военного сотрудничества, но и в других сферах деятельности, поэтому «подход у нас прозрачный».

«Мы свои обязательства выполняем в полном объеме и перед странами ОДКБ, и перед странами, с которыми нас связывают другие взаимоотношения. Надо отметить, что Турция была одним из государств, которая первой признала независимость Казахстана и оказала практическую помощь в размере $5 млн еще в 1998 году военной помощи – помимо определенной техники, был создан и действует завод, который производит огромное количество оптических приборов, миноискателей и так далее, у нас очень активные отношения с этой страной происходят, и мы хотели бы остаться на равноудаленном расстоянии и в то же время не искажать содержание взаимоотношения и обязательства перед другими странами», — сказал вице-министр обороны РК.

Замминистра считает, что Казахстан не вступает в противоречие со своими партнерами по ОДКБ, являясь участником других миротворческих видов деятельности.

«Стандарты НАТО – это не только противоречащие стандартам ОДКБ, они практически идентичны стандартам миротворчества. Если мы где-то выставляем свои инициативы участия совместно с Турцией для участия в миротворческих операциях, противоречий не будет», — добавил Дандыбаев.