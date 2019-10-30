Условие передачи осужденных между Казахстаном и Монголией уточнили в генпрокуратуре РК

Нур-Султан. 30 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Условие передачи осужденных между Казахстаном и Монголией уточнил заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов.

«В случае несоответствия приговора с законодательством принимающей стороны, передача (осужденных – КазТАГ) не может быть осуществлена», — сказал Ахметжанов в ходе обсуждения проекта Закона РК «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Монголией о передаче осужденных лиц» на заседании мажилиса парламента РК в среду.

Данное уточнение прозвучало в качестве ответа на вопрос, заданный депутатом Сергеем Симоновым.

«В рамках договора не исключается, что приговор, вынесенный в одной стране, может быть несовместим с законодательством другой страны. В этом случае как Монголия, так и Казахстан могут заменить это наказание на максимально соответствующее своему законодательству. К примеру, в Казахстане за присвоение или растрату чужого вверенного имущества осужденный будет приговорен к лишению свободы на срок до трех лет. Максимально, что ему грозит по монгольским законам, это лишение свободы на срок до трех месяцев. Как в таком случае будет исполняться приговор?» — спросил Смирнов.

Отметим, что сегодня депутаты мажилиса парламента РК одобрили договор Казахстана с Монголией о передаче осужденных лиц, целью которого является сотрудничество двух стран в сфере передачи осужденных лиц, реинтеграция осужденных лиц в общественной среде своего государства.

Напомним, 29 марта 2018 года сообщалось, что в Нур-Султане состоялась церемония подписания договора между Казахстаном и Монголией о передаче осужденных.

«Данный международный документ позволит гражданам обеих стран, в случае их осуждения за преступления к лишению свободы за рубежом, отбывать наказание, назначенное иностранным судом, у себя на родине, что в свою очередь создаст благоприятные условия для реабилитации и интеграции в общество осужденных казахстанских и монгольских граждан», — пояснялось в информации на сайте генпрокуратуры РК.