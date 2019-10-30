Израиль закрывает диппредставительства за рубежом

Алматы. 30 октября. КазТАГ — Министерство иностранных дел (МИД) Израиля закрывает дипломатические представительства за рубежом, передает корреспондент агентства.

«​Из-за решения министерства финансов Израиля нарушить соглашения, достигнутые и подписанные генеральным директором минфина 21 июля 2019 года, и применить в одностороннем порядке к посланникам Государства Израиль за границей процедуру, меняющую давно установленный порядок, мы вынуждены закрыть дипломатические миссии Израиля за рубежом», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Израиля в среду.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что «на данном этапе в посольствах и консульствах Израиля не будут предоставляться никакие услуги гражданам, вход в миссии будет запрещен».

«Мы работаем постоянно и ежедневно над укреплением международного статуса и мощи Государства Израиль. К сожалению, министерство финансов не оставило нам иного выбора, поскольку его действия наносят ущерб необходимым для успеха этой работы средствам и инструментам. Мы надеемся, что этот вопрос будет решен уже в самое ближайшее время», — резюмируется в сообщении.