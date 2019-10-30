Нур-Султан. 30 октября. КазТАГ — Вынесено решение по арбитражному разбирательству между Казахстаном и канадской компанией World Wide Minerals Inc., сообщает пресс-служба министерства юстиции (МЮ) РК.

«29 октября арбитражный трибунал вынес решение по арбитражному разбирательству, инициированному канадской компанией World Wide Minerals Inc. и Полом Кэроллом. Изначально сумма арбитражного иска против Республики (Казахстан – КазТАГ) составляла $1,9 млрд плюс процент – трибунал же присудил истцам менее 0,725 % от основной требуемой суммы», — говорится в распространенном в среду сообщении.

В ведомстве напомнили, что Целинный горно-химический комбинат (ЦГХК) находился в доверительном управлении у истцов в 1996-1997 годы в соответствии с соглашением о доверительном управлении. В тоже время, как отметили в минюсте, истцами были взяты на себя обязательства перед рабочими Степногорска, который оказывал поддержку ЦГХК.

«С апреля 1997 года истцы начали периодически нарушать условия соглашения о доверительном управлении, не выплачивая заработную плату сотрудникам. Работа многих цехов ЦГХК была приостановлена, запасы угля были исчерпаны, что вызвало нарастание социального напряжения среди населения. Была провалена подготовка к отопительному сезону в Степногорске, а город находился на грани катастрофы. В таких условиях Республикой было принято решение о расторжении соглашения о доверительном управлении», — следует из сообщения.

Как сообщается, истцы предоставили арбитражный иск в декабре 2013 года, слушание по иску было проведено в Лондоне в декабре 2017 года.

«Республика убедила трибунал в том, чтобы отказать истцам по наиболее значимым претензиям и трибунал присудил только часть требуемых сумм, которые были инвестированы в операционную деятельность ЦГХК», — сообщили в минюсте.

В ведомстве отметили, что данный арбитражный процесс является третьей попыткой истцов компенсировать за счет Казахстана свои расходы.

«В 2000 году истцы обращались в суды США о возмещении понесенных убытков на сумму $1,2 млрд, где им было отказано в требованиях. В период между 2007-2010 годы истцы обращались в арбитраж против Республики Казахстан с суммой требований $3,7 млрд. Истцам и тогда было отказано в удовлетворении требований», — напомнили в министерстве.

Отмечается, что «это значительный успех для республики».

«Министерство юстиции рассматривает позицию в отношении ущерба, присужденного истцам на предмет обжалования решения в данной части. Процедура обжалования может занять до двух лет. Консультантом правительства выступает международная юридическая фирма Reed Smith», — резюмируется в сообщении.