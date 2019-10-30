В высоких тарифах на воду в локальных водопроводах РК заинтересованы акиматы

Нур-Султан. 30 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. В высоких тарифах на воду в локальных водопроводах Казахстана заинтересованы местные акиматы, считает депутат мажилиса парламента РК Нуржан Ашимбетов.

«Тарифы на воду, которые на местах устанавливают региональные департаменты комитета по регулированию естественных монополий (КРЕМ) министерства нацэконмики, варьируется от Т54 до Т3654 за кубометр. Следует отметить, что водоподающие организации в основном представлены государственными коммунальными предприятиями (ГКП), на них акиматы зачастую возлагают дополнительные функции и в целях безубыточности ГКП заинтересованы в высоком тарифе на воду, а для сохранения соцстабильности просят о его субсидировании», — заявил Ашимбетов в среду в депутатском запросе на имя первого вице-премьера РК – министра финансов РК Алихана Смаилова.

В этой части депутат предлагает полномочия, в том числе и по субсидированию, локальных водопроводов передать на уровень местных исполнительных органов, а КРЕМ совместно с минфином, мининдустрии и инфраструктурного развития и минэкологии – провести совместный анализ тарифов в части их обоснованности.

Между тем он полагает, что субсидирование групповых водопроводов, обеспечивающих водой не один, а несколько населенных пунктов и находящихся на балансе РГП «Казводхоз» комитета водного хозяйства, необходимо оставить из республиканского бюджета.

«Так было изначально, вследствие энергоемкости групповых водопроводов тарифы на воду складывались высокие и, как правило, субсидировались из госбюджета. Однако с 2009 года в перечень субсидируемых объектов были включены и локальные водопроводы. Таким образом, в настоящее время по стране субсидируется 936 водоснабжающих объектов, из которых всего лишь 65 являются групповыми. Теперь, когда поднимается вопрос субсидирования новых объектов, мининдустрии как уполномоченный орган вынуждено собирать все заявки, поступающие из регионов. Регионы в свою очередь, используя имеющиеся возможности субсидирования, сегодня направили 170 новых заявлений. Из них 164 – локальные водопроводы, и только шесть – групповые. С реализацией программы по обеспечению питьевой водой количество объектов, претендующих на субсидии, будет расти, тем более, критериев по отбору нет. В текущем году на субсидирование тарифа на воду предусмотрено Т11 млрд, в случае включения в перечень новых 170 объектов по данным МИИР дополнительно потребуется Т1,8 млрд», — сказал депутат.

В связи с этим в целях равного доступа к воде и справедливого тарифа Ашимбетов предложил предусмотреть в правилах новые критерии субсидирования водопроводов.