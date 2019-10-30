Вопросами лечения детей с редкими заболеваниями в Казахстане озаботилась депутат

Нур-Султан. 30 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Вопросами лечения детей с редкими заболеваниями озаботилась депутат мажилиса парламента РК Загипа Балиева.

«С 2020 года вводится обязательное медицинское страхование. На что могут рассчитывать в этой системе дети, страдающие редкими (орфанными) заболеваниями? Как решается вопрос о подготовке специалистов по лечению таких детей? Как они будут обеспечиваться всем необходимым?» — обратилась в депутатском запросе Балиева в адрес премьер-министра РК Аскара Мамина в среду.

По данным депутата, сегодня в Казахстане дети, страдающие орфанными заболеваниями, не получают лечения либо получают его не в полном объеме и не соответствующего мировым стандартам, не решены вопросы на получение специальных колясок, лекарств, перевязочных материалов, материалов для проведения необходимых операций.

«Очень большой проблемой являются отсутствие специалистов по лечению таких заболеваний. Лечение же за рубежом стоит иногда сотни тысяч долларов, такой возможности у граждан нет, зачастую они рассчитывают только на помощь НПО и фондов», — заявила мажилисвумен.