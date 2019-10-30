Остановить обязательное использование системы «Күнделік» в школах РК требуют депутаты

Нур-Султан. 30 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Остановить обязательное использование системы «Күнделік» в школах Казахстана потребовал депутат мажилиса парламента РК Кенес Абсатиров.

«Фракция «Ак жол» предлагает прислушаться к мнению педагогов и родителей и остановить обязательное использование системы «Күнделік» в школах страны до полного их охвата широкополосным доступом к сети интернет. Кроме того, за этот период необходимо доработать саму систему, обеспечив ее бесперебойную работу и автоматическую защиту», — говорится в депутатском запросе Абсатирова на имя вице-премьера РК Бердибека Сапарбаева, озвученном на заседании мажилиса парламента РК в среду.

В своем запросе депутат ссылается на обращение избирателей.

«Как указывается в обращении, в конце четверти преподаватели школ должны выставлять баллы за суммативные работы учеников. Министерство образования и науки требует своевременного заполнения электронного журнала «Күнделік», а неполадки на сайте не всегда позволяют уложиться в срок. В ведомстве не учли, что при одновременном заполнении «Күнделік» начинает зависать. Это при том, что пока еще порядка 700 школ имеют всего лишь одну точку подключения к всемирной паутине со скоростью 4 и менее Мбит/секунду, около 100 школ вообще не подключены к интернету. Из-за постоянных сбоев на портале «Кунделик», многие педагоги вынуждены заполнять его ночами. Учителя же сельских школ, из-за фактического отсутствия интернета, выезжают либо в райцентры, либо посредством телефонной связи пытаются заполнить электронный дневник через родственников в городах», — говорит Абсатиров.

Не менее учителей, по мнению депутата, страдают и родители учащихся.

«Недоступность даже платных услуг в «Күнделік» не позволяет родителям своевременно отреагировать на пробелы в знаниях своих детей. Остановка работы системы наступает уже при 500 обращениях – появляется надпись: «Превышен лимит запросов». Между тем, в стране более 2,8 млн школьников. Если даже пытаться пробиться в «Кунделик» круглосуточно, то каждую минуту на сайте будет около 2 тыс. обращений, и при нынешних возможностях эта система даже теоретически не в состоянии полноценно работать», — говорится в запросе.

Плюс к этому Абсатиров отметил, что сайт «Күнделік» свободно используется для рекламы сомнительного толка.

«20 октября там была размещена реклама христианской молитвы о сдаче экзамена, Библии, икон и прочей религиозной атрибутики. Сегодня на сайте появляется реклама доставки товаров в тюрьмы и СИЗО. Это прямое нарушение закона «Об образовании» – и религиозная пропаганда, и коммерческая реклама в рамках учебного процесса вообще. Кого предназначена вырастить эта система – достойных граждан или религиозных фанатов и сидельцев СИЗО?» — задался вопросом мажилисмен.

Парламентарий выразил опасение, что «даже если это и проделки хакеров, то этот факт вновь обостряет проблему защиты персональных данных наших детей».

Напомним, это далеко не первый запрос депутатов относительно системы «Күнделік». Так, 30 января текущего года в запросе на имя заместителя премьер-министра Ерболата Досаева депутаты требовали проверить систему «Күнделік» на соответствие законодательству по информбезопасности.

«Осенью 2016 года выяснилось, что информационная система «Күнделік» не прошла предусмотренных законом «Об информатизации» процедур испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности, следовательно, ввод ее в эксплуатацию и, тем более – интеграция c информационной системой госоргана оказались преждевременными», — говорили авторы запроса.