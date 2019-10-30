Алматы. 30 октября. КазТАГ – Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 55 км от Алматы, сообщили казахстанские сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 30 октября в 6.58 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 55 км на юго-восток от города Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 7,6. Магнитуда MPV 3,8», — говорится в сообщении в среду.

Согласно приложенной карте, эпицентр землетрясения расположен в горах южнее Талгара, недалеко от границы с Кыргызстаном на глубине 15 км.