Бродячих животных в Алматы ловят по заявкам от населения

Алматы. 31 октября. КазТАГ – Мадина Алимханова/Владимир Радионов. Работа по отлову бродячих животных в Алматы ведется по заявкам от населения, сообщили в управлении предпринимательства и инвестиций Алматы.

«Информация о поручении «срочно зачистить город от бродячих животных» и «уничтожать их на месте путем отстрела» – не соответствует действительности. Работа по отлову проводится в штатном режиме – по заявкам от населения», — говорится в ответе управления на запрос МИА КазТАГ в четверг.

Вместе с этим отмечается, что в последнее время отмечается рост числа заявок на отлов.

«В большинстве случаев попадание животных в изолятор (изолятор временного содержания собак и кошек на Спасской 150/1) является следствием отпускания домашних собак на самовыгул, бесконтрольного разведения и оставления владельцами (например, по окончанию дачного сезона, по причине переезда и так далее), вследствие чего животные переходят в разряд бродячих», — подчеркнули чиновники.

Также сказано, что отлов бродячих животных являются неотъемлемой частью обеспечения эпизоотического благополучия города и безопасности его жителей, потому что только за девять месяцев 2019 года в Алматы от укусов животных пострадало 3826 человек.

Отдельно указывается, что отстрел бродячих животных в Алматы не ведется.

«В данном вопросе (отлова бродячих животных – КазТАГ) акимат придерживается политики гуманности. Сегодня в городе для отлова бродячих собак применяется наиболее гуманный и используемый во многих развитых странах мира метод – отлов петлями с гелевой изоляцией. (…) По опыту города Баку в Алматы были введены программы бесплатной кастрации и стерилизации, чипирования животных. С начала программы кастрацией охвачено порядка 29 тыс. животных, чипировано порядка 120 тыс. собак и кошек», — говорится в ответе.

В управлении утверждают, что на постоянной основе проводится работа с зоозащитниками и представителями общественных объединений в целях гуманизации отлова бродячих животных.

«В августе 2016 года была разработана дорожная карта «Добрый город» (благосостояния животных города Алматы), в рамках которой активно изучался опыт развитых стран в плане контроля численности бродячих животных. Работа в данном направлении продолжится. В ноябре этого года планируется посещение ветеринарной службы Минска с целью обмена опытом в вопросах контроля численности бродячих животных. Все планируемые нововведения будут выноситься на обсуждение с зоозащитниками и представителями общественности», — заверили в управлении.

В последнее время в Алматы стали циркулировать слухи о том, что руководство города дало поручение зачистить город от бродячих животных (кошек и собак) и во избежание возмущения зоозащитников не помещать их в отлов, а отстреливать на месте.