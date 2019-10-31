Kazakhstan Engineering планируют спасать от дефолта за счет средств госфонда соцстрахования

Нур-Султан. 31 октября. КазТАГ – АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)» планируют спасать от дефолта за счет средств АО «Государственный фонд социального страхования» (ГФСС), передает корреспондент агентства.

В частности, перечень финансовых инструментов для инвестирования активов ГФСС правительство намерено дополнить строкой «Облигации, выпущенные АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)», не более 1% от активов АО «Государственный фонд социального страхования».

«Принятие проекта позволит стабилизировать финансовую ситуацию АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)» и ее дочерних организаций, осуществляющие стратегические функции в сфере оборота вооружения и военной техники и выполняющие государственный оборонный заказ. Принятие проекта позволит избежать дефолта компании, акцептования ее счетов, открытых в банках второго уровня для исполнения государственного оборонного заказа», — говорится в пояснительной записке министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулова к проекту поправок.

Сейчас, в соответствии с действующим перечнем финансовых инструментов для инвестирования активов ГФСС, средства фонда можно вкладывать в государственные ценные бумаги (ГЦБ) Казахстана (не менее 40% от активов фонда); в депозиты в Национальном банке Казахстана (не более 15% от активов фонда); в облигации субъектов квазигосударственного сектора, корпоративные облигации с кредитным рейтингом финансового инструмента или эмитента не ниже «ВВ-« по Standard & Poor’s или равнозначным рейтингом Fitch или Moody’s Investors Service (не более 40% от активов фонда); в сделки обратного РЕПО; в агентские облигации АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (не более 10% от активов фонда); в облигации Евразийского банка развития (не более 10% от активов фонда).