Названа планируемая в РК предельная цена на газ вне онлайн-площадок на I квартал 2020 года

Новости 89 0

Нур-Султан. 31 октября. КазТАГ – Названа планируемая в Казахстане предельная цена на сжиженный нефтяной газ вне электронных торговых площадок на I квартал 2020 года, передает корреспондент агентства.

Так, предельную цену сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Казахстана вне электронных торговых площадок, на период с 1 января по 31 марта 2020 года намерены установить в размере Т38 701,67 за тонну.

Цифра представлена без учета налога на добавленную стоимость (НДС).

Похожие материалы:

  1. Размеры дефицита и другие параметры бюджета РК на 2020-2022 годы представили в мажилисе
  2. Коллегия ЕЭК продлила выдачу бумажных паспортов транспортных средств до 1 ноября 2020 года
  3. Названа причина роста младенческой смертности за август-сентябрь в облроддоме в Атырау
  4. В 23 раза вырос объем онлайн-займов в Казахстане за 2015-2018 годы
  5. Цена на социальный хлеб в Казахстане повышаться не будет – минсельхоз

Новости партнеров

Загрузка...