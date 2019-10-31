Названа планируемая в РК предельная цена на газ вне онлайн-площадок на I квартал 2020 года

Нур-Султан. 31 октября. КазТАГ – Названа планируемая в Казахстане предельная цена на сжиженный нефтяной газ вне электронных торговых площадок на I квартал 2020 года, передает корреспондент агентства.

Так, предельную цену сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Казахстана вне электронных торговых площадок, на период с 1 января по 31 марта 2020 года намерены установить в размере Т38 701,67 за тонну.

Цифра представлена без учета налога на добавленную стоимость (НДС).