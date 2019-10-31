До 2021 года на планете к интернету будет подключено 60 млрд устройств

Алматы. 31 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Количество подключенных к интернету устройств растет экспоненциально и до 2021 года будет подключено 50-60 млрд устройств, сообщил генеральный директор Schneider Electric Kazakhstan Максим Агеев.

«С индустрией 4.0 мы все знакомы по интернету вещей. Смартфон в кармане – это интернет вещей. Количество подключенных устройств растет экспоненциально сейчас, и до 2021 года, мы ожидаем, будет подключено 50-60 млрд устройств, то есть на каждого жителя планеты – пять-шесть устройств. Мы научились использовать приложение для вызова такси, управления освещением в доме», — сказал Агеев на экспертной дискуссии в четверг в Алматы.

По его словам, следующий прорыв с точки зрения эффекта, вовлечения, перспектив экономики будет сделан в промышленности.

«Промышленность – инертная и там много возможностей для того, чтобы применить технологии, подключенные к интернету вещей. Поэтому индустрия 4.0 – это промышленная революция, переход к цифровизации в промышленности», — пояснил эксперт.

Индустрия 4.0, по мнению эксперта, – это бизнес-необходимость.

«Она более остро чувствуется в сферах с более высокой конкуренцией, например, в e-commerce, и менее остро – в сфере действия монополий. Однако и в естественных монополиях глобальные рынки давят и повышают необходимость индустрии 4.0.», — считает Агеев.

То есть, индустрия 4.0 – это, в первую очередь, поясняет эксперт, про конкретные результаты, которые компании могут получить, это технологии повышения технологической и операционной эффективности потому, что там экономический эффект.

Первое направление, на котором развивается индустрия 4.0 в промышленности – это материалы, ресурсы, энергия, что можно сделать с точки зрения цифровизации, чтобы там повысить эффективность.

«Второе направление – это цепочка поставок, то есть как ею можно управлять с цифровыми инструментами, чтобы повысить экономическую эффективность компании», — говорит Агеев.

Третье направление – новое поколение рабочей силы. Современные цифровые технологии позволяют, по мнению эксперта, по-новому организовать рабочий процесс, по-новому людей обучить и новым сделать формат их работы, резюмирует Агеев.