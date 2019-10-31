Нур-Султан. 31 октября. КазТАГ – АО «Пассажирские перевозки» наказали на Т865 млн за удержания Т1 тыс. при возврате билетов, сообщает пресс-служба комитета по защите и развитию конкуренции.

«Антимонопольным органом в действиях АО «Пассажирские перевозки» установлены факты злоупотребления доминирующим положением в части удержания Т1 тыс. при возврате проездных документов (билетов). Специализированный межрайонный административный суд Нур-Султан постановлением от 15 октября 2019 года признал АО «Пассажирские перевозки» виновным в совершении правонарушения и наложил штраф в размере Т865 млн», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Отмечается, что решение не вступило в законную силу.