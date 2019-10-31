В Т150 тыс. с одного рейса оценили прибыль перевозчиков угля в Казахстане

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Нур-Султан. 31 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Т150 тыс. составляет прибыль с одного рейса у перевозчика угля в Казахстане, сообщил председатель комитета индустриального развития и промышленной безопасности министерства индустрии и инфраструктурного развития Канат Баитов.

«С рейса Т150 тыс. зарабатывает (перевозчик – КазТАГ), он в месяц, может, при хорошем раскладе, хороший если камазист, быстро-быстро три рейса делает. И что он, Т450 тыс. заработал? Это разве? Такой труд – семью не видит, там живет. Не потому, что я камазистов защищаю, а чтобы у вас было понимание», — сказал Баитов в четверг в кулуарах правительства.

Чиновник рассказал, что он без галстука встречается с камазистами и интересуется их проблемами.

«На солярку только от Нур-Султана до Шубаркуля Т100 уходит. Еще кушать надо, чай пить. С термосом поедете? Сигареты есть. Не дай Бог, колесо лопнет. Колесо минимум Т100 стоит», — добавил он.

По словам Баитова, среди этих перевозчиков «взвинчивания цен нет».

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