Алматы. 31 октября. КазТАГ – Повышение тенговых ставок по большинству срочных вкладов ожидается в ноябре в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«В ноябре будут повышены тенговые ставки по большинству срочных вкладов в пределах 0,1-1,5% в зависимости от срочности, и понижены по большинству сберегательным вкладам на 0,1-0,6% в зависимости от срочности», — сообщила в четверг Ассоциация финансистов Казахстана (АФК).

В ассоциации отметили, что сейчас ценовые предложения банков второго уровня (БВУ) по срочным вкладам варьируется в пределах 10-11% годовых (ГЭСВ), по сберегательным 12,2-14,1% годовых (ГЭСВ).

«Средневзвешенные ставки по привлеченным депозитам физлиц в нацвалюте и в иностранной валюте не изменились и составили 9,2% и 1,1% годовых соответственно. Однако с начала года процентные ставки тенговых вкладов уменьшились на 0,5%, в иностранной валюте – на 0,2%. В то же время, несмотря на некоторую волатильность на валютном рынке долларизация депозитов за сентябрь снизилась с 43,8% до 43,6%», — уточнили в АФК.