Казахстан впервые избран председателем ISAR в Женеве

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Нур-Султан. 31 октября. КазТАГ — Казахстан впервые избран председателем межправительственной рабочей группы по международным стандартам финансовой отчетности (ISAR) в Женеве, сообщает пресс-служба министерства финансов (МФ) РК.

«Казахстан впервые избран председателем межправительственной рабочей группы по международным стандартам финансовой отчетности (на 36-й сессии ISAR – КазТАГ) в Женеве. Председателем ISAR стала представитель министерства финансов РК Арман Бектурова, директор департамента методологии бухучета и аудита», — говорится в сообщении в четверг.

Также сообщается, что темой нынешней 36-й сессии ISAR стали последние события в области бухгалтерского учета и отчетности, а также возникающие проблемы и пути их решения.

«В Казахстане (единственной стране в СНГ) принят закон о государственном аудите и финансовом контроле, направленный на предупреждение финансовых нарушений», — отметили в минфине РК.

Напомним, 26 октября 2018 года сообщалось, что впервые Казахстан избран вице-президентом межправительственной рабочей группы по международным стандартам финансовой отчетности (ISAR).

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Межправительственная рабочая группа по международным стандартам финансовой отчетности (ISAR) была создана конференцией по торговле и развитию Организации объединенных наций (UNCTAD) как глобальный и инклюзивный форум для определения наиболее актуальных проблем и приоритетов в области развития учета и отчетности, обмена передовым опытом.

ISAR занимается аналитическими исследованиями, проводит ежегодные сессии и семинары, разрабатывает документы для содействия в практическом внедрении международных стандартов и лучших мировых практик, проекты технической помощи.

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