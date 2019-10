«Who is Mr. Tokaev?». «Возвращение Токаевым прежнего статуса Алматы приведет к завершению политической эпохи Назарбаева?». «Финишная прямая выбора казахской латиницы». «Откуда у казахов подсознательная тяга к джихаду и Сирии?»

Сетевой Казахстан 31 октября 2019г.

IA — CENTR . RU . Дарья ЧИЖОВА – «Who is Mr. Tokaev?» — Ожидание транзита не конвертировалось в устойчивую готовность к переменам. Казахстанское общество все еще «переваривает» новость десятилетия – у страны новый президент. Опытный дипломат, политик близкий к Елбасы, много лет в команде первого президента. И все-таки остается не исчерпанным в полной мере вопрос: Who is Mr. Tokaev? Общественное мнение вокруг фигуры второго президента РК формировалось с использованием нескольких ключевых тезисов-характеристик, но в основе позиционирования находилась линейная зависимость – «верный соратник Елбасы». Именно эта связка на первом этапе транзита позволила набрать без особых проблем 70% на выборах.

EHONEWS . KZ . «Возвращение Токаевым прежнего статуса Алматы приведет к завершению политической эпохи Назарбаева?» — В свое время НАЗАРБАЕВ в 1998 году перенес столицу в бывший Целиноград, чтобы уйти от влияния южных кланов и из-за опасения массовых беспорядков в Алматы. Новый президент, похоже, пытается провернуть ту же эволюцию, но уже наоборот, уходя от тяжеловесов из «старой гвардии», окопавшихся в искусственном Нур-Султане. Кроме этого, будучи крупнейшим торговым центром и располагаясь близко к Китаю, Алматы становится более привлекательным для размещения ставки и возвращения ему столичных функций. Подобная версия не лишена оснований, так как эта риторика ТОКАЕВА легла на удобренную почву и уже вызвала симпатии не только со стороны алматинцев, но и многих казахстанцев, недовольных самим фактом переноса столицы, что действительно во многом противоречило национальным интересам и логике экономического развития. Подобные веяния вызывают дискуссию и ставят вопросы о возможном завершении политической эпохи Назарбаева.

AZATTYQ . ORG . «Токаев просто выполняет условия, которые были поставлены» — Есть ли в Казахстане двоевластие? Что стоит за президентским указом, предусматривающим «согласование» кадровых решений с Советом безопасности во главе с экс-президентом? Об этом и не только Азаттык поговорил с ведущим казахстанским правозащитником Евгением ЖОВТИСОМ.

PLATON . ASIA . «Плато преткновения: ещё раз о Кок-Жайляу» — На нашем сайте в материале о политическом мифотворчестве в Казахстане говорилось, что иллюзии, мифы являются своеобразной терапией, помогающей массам «избавиться» от стрессовых, сложных бытийственных ситуаций. Мы показали, что манипуляции общественным мнением являются составной частью легитимизации власти, инструментом управления народом с помощью тех иллюзий, в которые люди сами хотят верить. Все это можно увидеть, к примеру, в словесных играх вокруг ГКЛ «Кок Жайляу».

CAMONITOR . KZ . «Депутато-журналисты: зачем они казахстанскому парламенту?» — Есть ли толк от журналистов с мандатами? Пытливые умы не первый год ищут ответ на этот вопрос. По идее, активное нарастание на журналистских телах политического жирка и их переход в более тяжелую «весовую категорию» должны иметь массу плюсов. Как для населения, чьи интересы представляют депутаты, так и для самих акул пера и звезд телевидения, которым выпадает судьбоносный шанс перерасти в фигуры государственного, а то и мирового масштаба (взять, к примеру, бывшего российского премьера Евгения Примакова). Но казахстанский опыт сращивания четвертой власти с первой, увы, так и не дал столь ярких фактов – за исключением, может быть, нынешнего спикера сената. И, даже напротив, складывается ощущение, что единственное, с чем хорошо справляются наши депутато-журналисты, – это грамотно «вписаться в контекст» парламента. Не более того.

FORBES . KZ . Жандос ТЕМИРГАЛИ – ««Нельзя упустить этот шанс!» Финишная прямая выбора казахской латиницы» — Принимая во внимание вышеизложенное, искренне верю, что принятый в итоге вариант казахской латиницы будет сбалансированным во всех отношениях, учитывающим и международные языки, и мировое информационное пространство, и Тюркский мир. На сегодняшний день это большой шанс для нашей страны в укреплении независимости и построении качественно нового общества, сплочения нации через поднятие реальной роли и статуса государственного языка в жизни современного Казахстана. Давайте же повернем колесо истории в правильное русло!

TIME . KZ . Марат ШИБУТОВ – «Размытые понятия» — В настоящее время в Уголовном кодексе существует статья 174 (привожу первый пункт): “Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни”. Она предусматривает следующие наказания: ограничение свободы на срок от двух до семи лет либо лишение свободы на тот же срок. Хотя, как уже неоднократно отмечалось, в Казахстане нет сословий, а понятие “рознь” вообще законодательно не определено… Сейчас идут рабочие встречи с сотрудниками Генпрокуратуры, в ходе которых обсуждается возможность как минимум убрать из статьи понятия “социальная” и “сословная” рознь и по первому пункту убрать лишение свободы. Надеемся, что в итоге удастся пересмотреть уголовные дела по 174-й статье, где в составе преступления была “социальная” и “сословная” рознь.

«Выжать любой ценой» — Последнее время фокус общественного внимания прикован к людям, которых, пожалуй, мало кто любит: к коллекторам. Внезапный интерес к профессиональным выжималам появился не просто так, а с подачи Генеральной прокуратуры, которая вдруг пришла к выводу, что пора бы их прищучить.

«Бьёт — значит… жди, когда образумится?» — Певица Акмаржан КУШЕРБАЕВА, известная под сценическим именем KALIYA, стала единственной из медиаперсон, кто открыто выступил против журналиста и общественного деятеля Мылтыкбая ЕРИМБЕТОВА, публично заявившего, что женщины должны терпеть побои от своих мужей.

FERGANA . AGENCY . «Когда хата не с краю» — Как устроено гражданское общество в Казахстане, почему западные фонды и организации навязывают казахам свои модели активизма, чему кочевое и социалистическое прошлое, уникальные для Казахстана формы взаимопомощи в сельских районах могут научить политиков – в этом разбирались британские ученые, отправившиеся искать «глубинное» гражданское общество в медвежьи углы Южного Казахстана.

CENTRASIA . ORG . «Откуда у казахов подсознательная тяга к джихаду и Сирии?» — Согласитесь: это какой-то странный, в то же время грустный и зловещий феномен современной истории Казахстана. Мы имеем в виду незаконное участие сотен наших граждан, прежде всего этнических казахов, в военных операциях на территории Сирии. Производит странное впечатление и озадачивает бурная реакция «сынов Великой Степи и духовных детей великого Абая» на весьма далекие от нас события в центрах арабо-исламского мира, вовлеченность их в деятельность международных террористических организаций, многолетние скитания наших «шаманистов» в поисках веры по равнинам и горам Афганистана, Турции, Сирии, Египта…

365 INFO . KZ . «Хлеб по 180 тенге — ближайшее будущее» — Если в начале октября 2019 года оптовая цена мешка муки была 6 500 тенге, то к концу месяца она выросла до 8 700. При этом эксперты рынка прогнозируют дальнейшее удорожание. В этой связи возникает логичный вопрос: когда ждать роста цен на хлеб?

LITER . KZ . «Уят емес. Почему нужно говорить с детьми о половом воспитании» — Половое просвещение и гендерное образование влияют на формирование недискриминационных ценностей у молодежи. Учат их критическому мышлению, принятию решений в сложных жизненных ситуациях. Поэтому важно вводить эти сферы знаний во всех школах Казахстана, – считает автор проекта Uyatemes.kz Карлыгаш КАБАТОВА. С ней согласна менеджер и инициатор известных гендерных и образовательных проектов Лейла Зулейха МАХМУДОВА. По ее мнению, гендерное и половое просвещение необходимо для преодоления изживших стереотипов о женщине. Этой теме было посвящено ее выступление на тему: «Феминизм как есть: откуда он взялся и куда движется?».

CARAVAN . KZ . «С легким криминалом: чем может закончиться уголовное дело Рафика Шымкентского» — В Шымкенте полным ходом идет расследование в отношении Рафаэля БИКБАЕВА, известного криминального авторитета, обвиняемого в вымогательстве в особо крупном размере. Корреспонденту удалось узнать подробности этого уголовного дела.

«Он же памятник: в Таразе разгорается скандал вокруг “Джентльменов удачи”» — Скульптура, которая привлекала жамбылцев и гостей Тараза, обещала стать брендом города. Пять лет она оставалась в заточении на территории закрытого рынка и терпеливо ждала своей участи. Но развязка получилась совсем не по комедийному сценарию. Это, скорее, трагедия… Наконец недавно наступила развязка всей этой истории. Местные власти на территории рынка инициировали создание музейного комплекса. Для чего снесли все здания. А памятник просто отвезли на территорию мусоросборочной компании. Там его и нашел кто-то из горожан. То, что он сфотографировал, шокировало всех: от памятника осталась только его часть – герой Евгения Леонова, восседающий на верблюде. Куда делись его товарищи, неизвестно.

KZAIF . KZ . «Конструктивные решения» — Суровые тридцатые – интересный период в истории архитектуры Алма-Аты. Новый этап развития архитектуры и градостроительства самого большого города Казахстана был связан с тем, что он стал столицей уже союзной казахской ССР в 1936 году. А также с открытием Туркестано-Сибирской железной дороги (Турксиба), соединившей город со всей страной. В начале тридцатых годов в Алма-Ате были построены крупные общественные здания в стиле так называемого советского конструктивизма.

