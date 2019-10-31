Алматы. 31 октября. КазТАГ – Мораторий на вырубку ценных пород деревьев вводится с 1 ноября в Узбекистане, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

«Правительство Узбекистана объявило с 1 ноября мораторий на вырубку ценных пород деревьев! Поздравляю вас с победой, в этом есть заслуга и многих из вас, неравнодушных граждан страны, истинных хранителей вечных человеческих ценностей, неподкупных, честных и порядочных людей!» — заявил член Экологической партии Абу-Али Ниязматов на своей странице в Facebook.

По его словам, скоро обнародуют указ президента по этому вопросу и утвержденную концепцию.

Напомним, что Экологическая партия Узбекистана попросила правительство ввести шестимесячный мораторий по вырубке деревьев во всех регионах страны. Письмо в кабинет министров направил глава партии Борий Алиханов.

В последнее время в городах Узбекистана активизировалась незаконная вырубка деревьев, все чаще звучат жалобы и возмущение людей. В частности, в конце августа блогеры и СМИ опубликовали открытое письмо к руководству страны по данной проблеме с призывом ввести мораторий на вырубку деревьев.