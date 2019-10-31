Задрав штаны, бежать в двадцатку лучших

Что стоит за высокой позицией нашей страны в глобальном рейтинге Doing Business

Правительство по этому поводу вполне могло закатить банкет. Как же, Казахстан занял рекордно высокую позицию в рейтинге Doing Business, обогнав Австрию и Нидерланды!

До Новой Зеландии, которая первой занимает пьедестал, нам, конечно, еще далеко, но многие, даже развитые страны, мы уже обошли в вопросе создания микроклимата для бизнеса.

Итак, Казахстан впервые вошел в топ-25 стран по ведению бизнеса. И это при том, что в 2017 году он занимал 36 место, а в прошлом году – 28 место.

Любая из 190 стран, которые ранжированы в рейтинге Всемирного банка, оцениваются по 10 базовым индикаторам, начиная от норм регулирования, способствующих или препятствующих развитию бизнеса в течение всего цикла деятельности, до уровня защиты прав инвесторов.

За последний год Казахстан улучшил позиции по 3 индикаторам: «Получение кредитов» (+35 позиций), «Регистрация предприятий» (+14 позиций), «Подключение к системе электроснабжения» (+9 позиций). По 1 индикатору ­– «Обеспечение исполнения контрактов» (4 место) ­– наша страна сохранила позицию.

В рейтинге Doing Business 2020 Казахстан опережает Австрию (27 место), Испанию (30 место), Францию (32 место), Португалию (39 место), Нидерланды (42 место), Италию (58 место) и другие страны.

Среди стран Содружества Независимых Государств (СНГ) Казахстан занимает лидирующую позицию. Россия в этом году сделала рывок, но все-таки не смогла опередить Казахстан, у нее 28 место. Азербайджан занял 34 позицию, Армения, Молдавия и Беларусь идут друг за дружкой – 47, 48 и 49 место. Остальные страны вообще затерялись в хвосте: Узбекистан (69 место), Кыргызстан (80 место), Таджикистан (106 место).

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Самое интересное, что до публикации этого рейтинга на одном из заседаний правительства в сентябре был намечен план по улучшению позиции Казахстана в рейтинге Doing Business.

Премьер-министр Аскар Мамин поручил подготовить очередной, уже восьмой по счету, пакет изменений в законодательство с тем, чтобы поднять Казахстан в рейтинге.

«Данный пакет предусматривает реформу по улучшению важных для инвесторов бизнес-процессов при открытии предприятий, регистрации собственности, получение разрешений на строительство», — подчеркнул премьер-министр.

Тогда министр национальной экономики разошелся не на шутку, заявив, что задача Казахстана к 2025 году – войти в первую двадцатку, то есть, встать вровень с Финляндией, Австралией и Латвией.

«Сдерживающими факторами в этом рейтинге являются: сфера международной торговли, процедуры подключения к системе электроснабжения, получения разрешений на строительство, кредитования, налогообложения, а также регистрации предприятия и собственности, — обозначил он слабые места Казахстана.

О планирующихся законодательных поправках подробнее рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр. По его словам, для улучшения индикатора «Получение разрешения на строительство» планируется закрепить выдачу земельных участков для строительства только по изготовленным детальным топографическим и геологическим исследованиям. Также предусмотрено внедрение обязательного страхования проектной организации и строительной организации, чтобы покрыть возможные структурные дефекты или проблемы в здании в течение 10 лет после сдачи строительного объекта в эксплуатацию. Предлагается отменить инспекцию водоснабжающей организации до подключения к сетям и ряд других норм.

Пакет мер по улучшению позиций в международных рейтингах есть практически у каждого министерства. Премьер-министр подчеркнул: актуализировать имеющиеся и принять новые планы мероприятий необходимо в течение месяца. Акимам регионов Аскар Мамин поручил «усилить работу по реализации проводимых реформ и созданию благоприятных условий для ведения бизнеса, привлечению инвестиций, развитие инфраструктуры».

— По всем основным направлениям будет проводиться рейтинг регионов. Данный вопрос на постоянном контроле проектного офиса правительства, будем обсуждать результаты проводимой работы, — заключил он.

Так что уже скоро, думается, у Казахстана появится повод отметить наше вхождение в 20-ку. Судя по семимильным шагам в этом направлении, ворваться в число лидеров нам действительно будет несложно.

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Такие совещания проводятся регулярно: дескать, что нужно сделать для того, чтобы подняться в рейтинге (причем, это касается не только Doing Business). Для правительства важно подниматься вверх по лестнице и занимать все более высокие места в разных табелях о рангах.

При этом власть не спрашивает собственно отечественных бизнесменов: «Что я еще могу сделать для вас?». Идем от обратного, заведомо зная правильный ответ, подбираем решения. Мы практически не отдаем себе отчет в том, что подогнать задачку-то можно. Но косметические пробы, внешнее соответствие определенным стандартам может и не решать системных проблем, с которыми сталкивается отечественный бизнес на практике.

Круг ряда проблем, начиная от получения разрешительных документов и банковского финансирования и заканчивая налоговыми проверками, за 30 лет уже превратился в порочный круг, из которого сложно выбраться. И каких-либо иллюзий на этот счет нет.

Даже государственные меры поддержки, субсидирование кредитных ставок, — это не более чем красивый антураж. Государство больше и охотнее поддерживает крупный бизнес и квазигосударственный бизнес, несмотря на низкую эффективность последнего: например, один из ведущих холдингов – «КазАгро» лишь абсорбирует убытки, а дочерние предприятия, созданных лишь для выполнения жирных госзаказов и трудоустройства родственников, пришлось бесславно прикрыть – в рамках приватизации они не вызвали у инвесторов никакого интереса.

Что говорить о защите интересов бизнеса, если даже национальная палата предпринимателей обложила все компании и фирмы обязательными сборами и занимается преимущественно законотворческой и представительской деятельностью. Ей не до МСБ и его чаяний. Если частная компания судится с государственным органом, например, по части доначисления налогов или штрафов, то предсказать исход дела нетрудно. Чиновники априори правы?

Приоритет интересов квазигосударственного сектора, патернализация экономики, отсутствие здоровой конкуренции, монополизация отдельных рынков, высокий уровень коррупции на всех уровнях власти, — вот главное, что сдерживает ведение бизнеса. Эти факторы и риски авторы рейтинга Doing Business как-то учитывают? И нашему правительству эти вопросы интересны?

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