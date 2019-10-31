Т63 просит «Правительство для граждан» за обслуживание одного плательщика ЕСП

Нур-Султан. 31 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Т63 просит НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» за обслуживание одного плательщика единого совокупного платежа (ЕСП).

«Все расходы структурированы по группам «прямые расходы», «производственно-накладные расходы», «административно- управленческие расходы». (…) Затраты на оплату труда рассчитаны исходя из норм времени средней стоимости одной минуты рабочего времени сотрудников, непосредственно занятых данной услугой. Таким образом, стоимость услуги «распределение и перечисление сумм единого совокупного платежа у нас составляет Т63 за одно платежное поручение», — сообщила в четверг специалист финансово-экономического департамента НАО «ГК «Правительство для граждан» Айнур Канапьянова на публичных слушаниях по обсуждению цен НАО по обработке и перечислению ЕСП, а также услуги по возврату ошибочно (излишне) уплаченных сумм ЕСП.

«Прямые расходы – Т49, в том числе затраты на оплату труда – Т44, налоги (соцналог, соцотчисления) – Т4, обязательные виды страхования – Т1, затраты на обслуживание программного обеспечении «Bank Gate» – Т0,2. Производственно-накладные расходы – Т8. Административно-управленческие расходы – Т3. Инфляция – Т4», — следует из слайда «Распределение и перечисление ЕСП», презентованном на публичных слушаниях.

Канапьянова по просьбе корреспондента КазТАГ дала разъяснения о данных расходах.

«Bank Gate» – это «техническая программа, обеспечивающая нормальное функционирование наших возвратов и платежек», — сказала она.

Производственно-накладные расходы директор финансово-экономического департамента НАО «ГК «Правительство для граждан» Данияр Искабылов объяснил как коммунальные услуги, операционная аренда.

«Производственно-накладные расходы – это расходы, связанные непосредственно с оказанием услуги, то есть рабочее место сотрудника, обеспечение его нормальными рабочими условиями, аренда здания, услуги связи и так далее. Административные расходы связаны с обеспечением данного сотрудника, сопровождение бухгалтерии, экономические службы, руководство, которое тоже входит в эти накладные, различные информационные, аудиторские, консультационные услуги», — добавил он.

Кроме того, представители госкорпорации намерены добиться утверждения тарифа на вторую услугу – «Возврат ошибочно (излишне) уплаченных сумм ЕСП». На оказание данной услуги чиновники просят Т978 за одно платежное поручение.

«Почему такая разница? Так как мы привязаны к нормам времени. Если распределение и перечисление занимает у нас по времени одну минуту девять секунд, то, соответственно, это будет Т63, то возврат у нас занимает 22 минуты 12 секунд, соответственно, в деньгах это будет чуть больше, а если быть точнее, то это Т978», — объяснила Канапьянова.

Также, по словам спикеров, бэк-офис госкорпорации «Правительство для граждан» оказывает данные две услуги министерству труда РК с 1 января 2018 года, однако занимается этой работой в нагрузку к основной работе.

«Не все ЦОНы будут заниматься это услугой. В центральном филиале, в бэк-офисе будет штат сотрудников, точнее он есть сейчас. Просто сейчас объем услуг небольшой. На следующий год прогнозируется существенное увеличение трудозатрат по данному направлению. Поэтому сейчас мы своими силами эти услуги закрываем, а в следующем году нам уже потребуется финансирование на оказание данной услуги», — сообщил Искабылов в ответ на вопрос корреспондента КазТАГ.

Напомним, ставка единого совокупного платежа (ЕСП) составляет 1 МРП (Т2525) для городов республиканского и областного значения, столицы; 0,5 МРП – для остальных населенных пунктов. Платить ЕСП самозанятых казахстанцев обязали с 1 января 2019 года.

1 МРП = Т2525.