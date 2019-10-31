Ставки по несрочным депозитам в Казахстане не изменятся до декабря

Нур-Султан. 31 октября. КазТАГ – Ставки по несрочным депозитам в стране не изменятся до декабря, сообщает Ассоциация финансистов Казахстана (АФК).

«После сентябрьского решения по повышению базовой ставки НБРК (Национальный банк – КазТАГ) в этот понедельник принял решение о сохранении текущих монетарных условий. Таким образом, до следующего решения по базовой ставке, которое будет объявлено 9 декабря, ставки по наиболее привычному для вкладчиков инструменту сбережения – несрочным вкладам не изменятся», — говорится распространенном в четверг сообщении.

Как отмечается, сейчас ценовые предложения банков второго уровня по несрочным вкладам находятся вблизи максимально рекомендуемых Казахстанским фондом гарантирования депозитов 9,8% годовых.