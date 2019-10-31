Пара RUB/KZT нейтрально отреагировала на растущий дифференциал ставок в РК и РФ

Алматы. 31 октября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Валютная пара RUB/KZT нейтрально отреагировала на растущий дифференциал реальных ставок в Казахстане и России, считает эксперт аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Рамазан Досов.

«Валютная пара RUB/KZT практически нейтрально отреагировала на растущий дифференциал реальных процентных ставок в Казахстане и России. Так, в Казахстане реальный уровень процентной ставки, то есть разница между текущим уровнем базовой ставки и фактической годовой инфляцией в сентябре составляет 3,95% (9,25% – 5,3%), тогда как реальная ставка в России оценивается ниже. В частности, годовая потребительская инфляция в сентябре в РФ составила 4%, в то время как ключевая ставка находится на уровне 6,5%, что соответствует реальной ставке на уровне в 2,5%. Таким образом, дифференциал реальных ставок между РК и РФ составляет 1,45%», — прокомментировал Досов для КазТАГ сообщения о снижении ключевой ставки советом директоров Банка России на 50 б.п., до 6,5% годовых и сохранении Национальным банком Казахстана базовой ставки на уровне 9,25%.

Тем не менее, продолжил эксперт, в данный момент не отслеживается каких-либо движений по паре RUB/KZT в связи с вышесказанным.

«Это можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, рублевые активы пользуются большим спросом у иностранных инвесторов. В то время как доходность российских гособлигаций находится у многолетних локальных минимумов, а российские фондовые индексы у исторических пиков. Вместе с тем на казахстанском долговом и фондовом рынке не наблюдается аналогичного спроса. Индекс KASE с начала года демонстрирует снижение на 2,8%, а доходность последних размещений гособлигаций находится немного выше в сравнении с показателями на начало года», — делится наблюдениями собеседник агентства.

Во-вторых, дополнил спикер, фундаментальную поддержку российскому рублю оказывают и относительно сильные макроэкономические показатели РФ – существенный профицит счета текущих операций (несколько лет подряд), невысокая инфляция, значительные золотовалютные резервы и прочее.

«В то же время в Казахстане счет текущих операций на данный момент складывается дефицитным, инфляция находится немного выше, но в рамках таргетируемого коридора. При этом, баланс во взаимной торговле складывается в пользу РФ со значительным преимуществом, что также создает давление на валютную пару RUB/KZT», — подытожил Досов.

Напомним, ранее совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 50 б.п., до 6,5% годовых, а 28 октября Нацбанк РК сохранил базовую ставку на уровне 9,25%.

«Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания продолжают снижаться. Темпы роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными. Сохраняются риски существенного замедления мировой экономики. На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными. В этих условиях Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,0-4,5 до 3,2-3,7%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем», — говорилось в сообщении Банка России.

«Национальный банк Республики Казахстан принял решение о сохранении базовой ставки на уровне 9,25% с сохранением процентного коридора на уровне +/- 1 п.п.» — сказал председатель Нацбанка Ерболат Досаев.