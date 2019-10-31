Нефтяные магнаты Асхани в США признались в подкупе казахстанских чиновников

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Нур-Султан. 31 октября. КазТАГ – Члены семейства нефтяных магнатов Асхани – братья Сайрус и Саман в США признались в подкупе казахстанских чиновников, сообщает Reuters.

«Асхани, являющиеся гражданами Великобритании, вступили в сговор с другими лицами, включая несколько компаний и частных лиц, с целью подкупа правительственных чиновников в Алжире, Анголе, Азербайджане, Демократической Республике Конго, Ираке, Иране, Казахстане, Ливии и Сирии в период с 1999 по 2016 годы», — говорится в сообщении.

По информации министерства юстиции США, 51-летний Сайрус Асхани и его 46-летний брат Саман в марте признали себя виновными в одном из заговоров с целью нарушения американского закона о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) от имени нефте- и газодобывающих компаний.

«Они (братья Асхани – КазТАГ) будут осуждены 20 апреля 2020 года», — уточнили в минюсте США.

Также в участии в заговоре и нарушении FCPA признался и 50-летний резидент Великобритании Стивен Хантер, который ранее занимал в структурах Асхани должность директора по развитию бизнеса.

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«Бывший исполнительный директор Unaoil Сайрус Асхани и экс-операционный директор компании Саман Асхани отмывали доходы, полученные от коррупционных схем, и уничтожали улики, чтобы помешать расследованию в США и других странах», — сообщили в прокуратуре США.

Хантер, как отмечается, помогал братьям в подкупе ливийских чиновников в период с 2009 по 2015 годы.

Unaoil – крупная корпорация нефтегазовой промышленности из Монако, которая управляется семьей Асхани – выходцами из Ирана. Зарегистрирована на Виргинских островах Великобритании, действует на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Африке.

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