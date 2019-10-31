Почти 340 тыс. казахстанцев оплатили ЕСП – минтруда

Нур-Султан. 31 октября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Почти 340 тыс. граждан Казахстана оплатили единый совокупный платеж (ЕСП) с начала 2019 года.

«С 1 января по 30 сентября (2019 года – КазТАГ) госкорпорация «Правительство для граждан» оформила 339 934 платежных поручений по уплате единого совокупного платежа. Соответственно, столько самозанятых оплатили уже ЕСП. Но с нового года оно переходит в статус обязательного, соответственно, это число (плательщиков ЕСП – КазТАГ) увеличится», — сообщил в четверг вице-министр труда и социальной защиты РК Акмади Сарбасов на публичных слушаниях по обсуждению цен НАО по обработке и перечислению ЕСП, а также услуги по возврату ошибочно (излишне) уплаченных сумм ЕСП.

Напомним, ставка единого совокупного платежа (ЕСП) составляет 1 МРП (Т2525) для городов республиканского и областного значения, столицы; 0,5 МРП – для остальных населенных пунктов. ЕСП введен с 1 января 2019 года.