Нур-Султан. 1 ноября. КазТАГ – Антитеррористическое учение провели спецслужбы в аэропорту Актау, сообщает пресс-служба КНБ Казахстана.

«29 октября 2019 года Мангистауским оперативным штабом по борьбе с терроризмом на территории международного аэропорта Актау проведено антитеррористическое учение. Целью мероприятия являлось повышение уровня взаимодействия привлекаемых сил и средств (государственные органы, организации и так далее) по своевременному реагированию на угрозы террористического характера, их выявлению и пресечению, а также повышению уровня защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Как отметили в комитете нацбезопасности, «задачи учения выполнены в полном объеме».

«Силами и средствами задействованных госорганов продемонстрирован высокий уровень взаимодействия по пресечению террористических угроз», — добавили в КНБ.