По официальным данным в 2018 году товарооборот России с Африкой составил 20 миллиардов долларов, что меньше аналогичного показателя Франции более чем вдвое, а Китая - в десять раз

Издание Actu Cameroun опубликовало статью под названием «Sommet de Sotchi : les retombées pour l’Afrique» — «Саммит в Сочи: какова отдача для Африки».

В предисловии к ней говорится так: «В результате работы этого форума были подписаны различные контракты между Российской Федерацией и несколькими африканскими государствами».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Сочинский саммит также выявил необходимость «удвоения» объема торговли между Россией и (африканским) континентом в течение ближайших пяти лет. По ходу проведения этого саммита господин Путин пришел к решению проводить такие встречи на регулярной основе раз в три года под названием «Форум партнерства Россия — Африка».

На фоне такого стремления к расширению взаимосвязей и «действуют соглашения о военно-техническом сотрудничестве с более, чем тридцатью африканскими странами, которым мы поставляем широкую номенклатуру вооружений и техники. Часть поставок в рамках этих договоров осуществляется безвозмездно», отметил российский лидер.

К примеру, Камерун заинтересован в покупке российских зенитных ракетно-пушечных комплексов ближнего и среднего радиуса действия «Панцирь-С1», способных в течение одной минуты производить 5000 выстрелов из двух спаренных зенитных автоматов калибра 30 миллиметров и выпустить 12 ракет с дальностью полета до 20 километров. В Нигерию будет поставлено 12 вертолетов Ми-35».

Издание Mali Actu опубликовало материал под названием «Mali : SOMMET RUSSIE-AFRIQUE A SOTCHI : Ce que la Russie doit offrir plus et mieux que ses concurrents» — «Мали: САММИТ РОССИЯ-АФРИКА В СОЧИ: То, что России следует предлагать в большем объеме и лучшем виде, чем ее конкуренты».

В предисловии к нему говорится так: «Франция-Африка, Британское Содружество, Китай-Африка, TICAD (Япония-Африка) и теперь еще Россия-Африка! Африка действительно желанна, как прекрасная наследная принцесса могущественной империи, благосклонности которой добиваются разные королевства. К сожалению, она столь желанна не своей очаровательностью, а сырьевым богатством, освоение которого с минимальными затратами даст промышленным или быстроразвивающимся державам возможность стимулировать свою экономику».

Далее уже в самом материале излагается следующее: «По официальным данным в 2018 году товарооборот России с Африкой составил 20 миллиардов долларов, что меньше аналогичного показателя Франции более чем вдвое, а Китая — в десять раз. Основная часть российского экспорта в Африку приходится на вооружения.

Эта дипломатическая инициатива дает Москве возможность вернуться на континент, откуда Россия ушла из-за распада СССР и где Китай и западные страны опережают ее на несколько шагов. А ведь до перестройки Советский Союз являлся стратегическим партнером африканских государств. В особенности — таких стран, как Мали; стран, которые сделали выбор в пользу африканского социализма при обретении государственной независимости. Москва не только посодействовала в обучении и вооружении малийской армии, но и также помогла первой республике в создании ее первых промышленных объектов.

Предлагает ли Россия сейчас на самом деле нечто большее и лучшее, чем Китай, Япония или такие колониальные державы, как Франция и Англия или, скажем, хотя бы Турция, Индия…? Результатом этого саммита стали двухдневные дискуссии по темам «Ядерные технологии для развития Африки», эксплуатация «африканских полезных ископаемых на благо народов Африки». В ходе пленарного заседания Владимир Путин пообещал, что Россия продолжит помогать африканским странам, списывая их долги, «общая сумма» которых уже превысила 20 миллиардов долларов. Надо сказать, что списание долгов представляет собой важнейший элемент российской политики в Африке».

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.