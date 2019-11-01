Госсредства на содержание ядерных установок в Курчатове шли на премии руководства НЯЦ

Нур-Султан. 1 ноября. КазТАГ – Средства государства, выделенные на содержание ядерных установок в Курчатове, шли на премии руководства РГП «Национальный ядерный центр» (НЯЦ), передает корреспондент агентства.

«По итогам проведенного аудита установлено, что средства, поступившие из республиканского бюджета, направлялись на оплату премий, в основном, руководящего состава РГП «НЯЦ». В этой связи, республиканская бюджетная комиссия протоколом №20 от 27 июля 2019 года одобрила предложение министерства финансов об исключении расходов на премии и определении необходимой суммы финансирования РГП «НЯЦ» на содержание и обеспечение функционирования 21-ой установки в размере Т410 млн на 2020-2022 годы», — сообщил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, отвечая на запрос депутатов сената.

Он уточнил, что в 2019 году комитетом внутреннего государственного аудита (КВГА) министерства финансов проведены аудиторские мероприятия по эффективному использованию бюджетных средств министерством энергетики за 2017-2018 годы.

«Согласно бюджетной программе «Развитие атомных и энергетических проектов на «Обеспечение радиационной безопасности на территории Республики Казахстан», министерством энергетики ежегодно выделялось Т702 млн на содержание и обеспечение функционирования 21-ой ядерной, радиационной и электрофизической установки, а также 550 единиц штатной численности (78% от всей штатной численности РГП «НЯЦ»), приобретение материалов, коммунальные услуги, налоги и командировочные расходы. Кроме того, РГП «НЯЦ» получает собственные доходы от контрактов, заключенных с зарубежными организациями на проведение научных исследований с использованием вышеуказанных установок, с ежегодной прибылью около Т2 млрд», — добавил Мамин.

Напомним, 26 сентября сенаторы в своем запросе заявили о том, что финансирование ядерных установок Казахстана в Курчатове сократили более чем на четверть. Парламентарии уточнили, что, начиная с 2014 года, из республиканского бюджета на финансирование данной программы выделялись необходимые средства в размере Т702,298 млн ежегодно. Дополнительно из внебюджетных источников НЯЦ, как отмечается, выделяет более Т450 млн в год, а ежегодные необходимые затраты на содержание установок составляют более Т1,1 млрд. Парламентарии указали на то, что целевое финансирование содержания ядерных, радиационных и электрофизических установок «в первую очередь, обусловлено необходимостью выполнения международных обязательств республики Казахстан, принятых в рамках международной «Конвенции о ядерной безопасности» от 17 июня 1994 года».