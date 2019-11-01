Более чем на треть сократились за январь-сентябрь продажи урана «Казатомпромом»

Алматы. 1 ноября. КазТАГ – Более чем на треть сократились за январь-сентябрь продажи урана АО «НАК «Казатомпром», говорится в производственной отчетности компании, опубликованной на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

«Объем продаж АО «НАК «Казатомпром» за январь-сентябрь 2019 года сократился на 38%, до Т6,917 тонн урана», — говорится в документе, опубликованном в пятницу.

Объемы продаж были ниже по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, в основном по причине низкого уровня контрактной активности на рынке, а также из-за изменений в графике поставок в соответствии с запросами клиентов об отсрочке поставок на IV квартал, поясняется в документе.

Средняя цена реализации по сделкам нацкомпании выросла на 20%, до $27,59/фунт урана.

Объем производства компанией увеличился за отчетный период на 15%, до 9,844 тонны.