Алматы. 1 ноября. КазТАГ – Холодную воду отключат на несколько часов в понедельник на части территории Алматы, сообщает пресс-служба ГКП «Алматы су».

«4 ноября с 9.00 до 12.00 будет прекращена подача холодной воды в жилые дома и иные объекты, расположенные на территориях Алмалинского, Бостандыкского и Медеуского районов в контуре улиц Абая–Кунаева–Курмангазы– Назарбаева. В это же время в некоторых домах, находящихся севернее улицы Курмангазы между проспектом Назарбаева и улицей Тулебаева, несколько понизится напор холодной воды», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

В «Алматы су» пояснили, что временные ограничения связаны с заменой оборудования (запорной арматуры) в сетях холодного водоснабжения и подключением нового водопровода к магистральным трубопроводам.