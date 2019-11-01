Транзакции на Т506 млрд провели через СМДП за девять месяцев 2019 года в Казахстане

Алматы. 1 ноября. КазТАГ – Транзакции на Т506 млрд провели через системы международных денежных переводов (СМДП) за девять месяцев 2019 года в Казахстане, сообщает пресс-служба Национального банка.

«Общий объем переводов денег, отправленных через СМДП, за девять месяцев 2019 года составил 2,1 млн транзакций на сумму Т506 млрд. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года общий объем отправленных переводов вырос на 2,3%», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

По информации финансового регулятора, за январь-сентябрь с использованием СМДП по Казахстану отправлено 0,2 млн транзакций на сумму Т32,2 млрд, а за рубеж из Казахстана за указанный период было совершено 2 млн транзакций на сумму Т473,8 млрд.

«Основными отправителями денег за границу являются резиденты Республики Казахстан (83%). Более 50% от объема отправленных за границу переводов были направлены в страны ближнего зарубежья – Российскую Федерацию (32,3%) и Узбекистан (22,0%)», — сообщил директор департамента платежных систем Нацбанка Ерлан Ашыкбеков.

Из-за границы за девять месяцев 2019 года посредством СМДП, по данным регулятора, получено 1,2 млн транзакций на сумму Т260,8 млрд.

«Около 60% от объема полученных из-за границы переводов были направлены в Казахстан из Российской Федерации (39,4%) и Южной Кореи (18,8%)», — добавили в Нацбанке.