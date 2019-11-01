Квазигосударственные структуры Казахстана скрывают свою неэффективность

Алматы. 1 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Квазигосударственные структуры Казахстана инерционно скрывают свою собственную неэффективность, заявил генеральный директор Schneider Electric Kazakhstan Максим Агеев.

«Когда мы начинаем внедрять некий проект, связанный с данными (квазигосударственными – КазТАГ) предприятиями, как правило, возникает очень много внутренних агентов противостояния по одной причине. Любой цифровой проект – это объективные данные, они выявляют огромную неэффективность, перетраты, хищения, коррупцию», — сказал Агеев на экспертной дискуссии в Алматы.

Но цифровизация, по его мнению, для того и существует, чтобы сделать предприятие более транспарентным, прозрачным, эффективным. Однако не всегда и не весь менеджмент с этим согласен.

«Естественно, если вывести, как минимум, данные, вне области влияния всех этих агентов, это позволяет сделать, при наличии, конечно, управленческой воли, политической воли, серьезные изменения, ведущие к повышению эффективности бизнеса», — считает эксперт.

По его словам, с бизнес-структурами это сделать гораздо проще потому, что собственник кровно заинтересован в том, чтобы сэкономить свои собственные деньги. А вот внедрить проект, связанный с данными предприятия в квазигосструктуре – непросто.

«С квазигосструктурами это сделать сложнее. Квазигосструктуры имеют инерцию по поводу скрывания своей собственной неэффективности внутри себя. Там есть социальные аспекты и прочее. Это несомненно, я подтверждаю», — подчеркнул Агеев.

Schneider Electric Kazakhstan больше работает с квазигосструктурами потому, что квазигос- и госструктуры составляют около 60% экономики Казахстана, отметил эксперт.

В свою очередь, генеральный директор группы компаний Integrix Plus Эрикжан Макулбеков пояснил, что телекоммуникационная компания, приходя на объект, фактически создает кровеносную систему для всего проекта цифровизации предприятия.

«Эта кровеносная система обеспечивает устойчивое хранение и обработку данных, причем, выводя его из зоны действия предприятия, из зоны действия коррупционного круга, в частности», — говорит Макулбеков.

Ведь «вишенкой на торте» любого проекта цифровой трансформации промышленного предприятия, по его мнению, является центр мониторинга.

«Центр мониторинга – это центр, куда стекаются все данные по работе технологического оборудования, по имущественной безопасности предприятия, по оперативному управлению предприятием. Поставив центр мониторинга на самом предприятии, вы тем самым увеличиваете риск воздействия на эти данные. Опять-таки почему? Потому что все работают на этом предприятии, сотрудники центра мониторинга живут в этом городе, допустим, Балхаше, работая на «Казахмысе». И на них есть метод воздействия», — пояснил спикер.

Поэтому, по мнению эксперта, использовать облачную структуру «Казахтелекома» надо в качестве основы для создания вот таких информационных систем, когда предприятие создает проект внутри, но ложиться идеально на структуру «телекома».

«А «телеком» – независимая структура, в котором есть доля государства – и это значительно уменьшает риски принятия решения собственника предприятия. Есть определенная степень защиты», — полагает Макулбеков.