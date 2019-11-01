«Короли» индустриальных объектов РК ошибаются в вопросе важности цифровизации

Алматы. 1 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. «Короли» индустриальных объектов считают, что каждое предприятие должно цифровизироваться, но это не так, считает генеральный директор группы компаний Integrix Plus Эрикжан Макулбеков.

«Все мифы цифровизации абсолютно ложатся на казахстанскую почву. Один в один. Первый миф: общаешься с королями индустриальных объектов – и у госчиновников, и у IT-сообщества мнение такое: «Каждое предприятие должно цифровизироваться». Реалии показывают, что это не так. Предприятие готово цифровизироваться тогда, когда его имущественное положение, экономическая составляющая оставляют желать лучшего. Если предприятие выполняет план, получает доход, то сторонника цифровизации в менеджменте предприятия нет», — сказал Макулбеков, раскрывая нецифровые аспекты цифровой трансформации в Казахстане на экспертной дискуссии в Алматы.

Второй миф, по его словам, состоит в том, что у команды цифровизаторов, которая работает на предприятии, должна быть четко поставлена цель и видение, как к этой цели идти. И они должны прогнозировать – что, в итоге, они получат. Этот миф тесно связан, по мнению эксперта, с фактами барьеров по внедрению цифровых технологий на индустриальных объектах. Основным барьером в мире является cybersecurity (кибербезопасность).

«В Казахстане, на пост-советском пространстве, да и во всей Восточной Европе, барьер №1 при внедрении цифровых технологий на индустриальных объектах – корректность и объективность данных. Данные вводятся вручную. «Цифровой рудник», «цифровой объект» – это часто «потемкинская деревня», — говорит спикер.

Второй барьер – несоответствие нормативных правовых актов (НПА) и ГОСТов. Улучшения противоречат какому-нибудь ГОСТу 1976 года, по которому работает производство и за несоответствие начальник производства может «пойти под уголовную статью».

Третий барьер – низкая квалификация работников, начиная от химических лабораторий заводов до металлургов и других людей, не имеющих минимальных компетенций для работы в цифровой среде, отмечает эксперт.

«Отдельная тема – социальный фактор. У нас 90% предприятий – градообразующие или даже регионообразующие. Люди семьями работают на них, связаны с ними кровью и потом десятилетиями, и могут терять рабочие места, доход, особенно нелегальный. Изменения на цифровых объектах влекут тотальное сопротивление, в том числе, социальные выплески», — сообщает Макулбеков.

Третий миф цифровизации – предприятия становятся в очередь, чтобы отчитаться о подчиненности программе цифровой трансформации.

Реально получается, что лидеры рынка – не первые в этой очереди потому, что их имущественное и экономическое состояние – стабильно и им не нужно серьезно вкладываться в кардинальные изменения технологического процесса, чтобы стать лидером. Лидерами становятся средние и небольшие компании, у которых экономическое и имущественное состояние – не такое серьезное, как у больших компаний, поясняет эксперт.

Последний миф – о том, что «топ-менеджмент ждет-не дождется цифровизации».

«Ничего подобного. Руководители предприятий крайне не заинтересованы в том, чтобы проводить изменения технологические потому, что они понимают ситуацию – это ударит по их собственному карману, по зоне интереса, нарушит годами складывавшиеся связи внутри предприятия. Успех цифровой трансформации можно гарантировать только, когда этим будет заниматься лично первый руководитель либо конечный собственник. Цифровые проекты нужно выводить только на этот уровень, чтобы получать устойчивую стратегическую поддержку», — резюмировал Макулбеков.