Назначен новый посол РК в КНР

Нур-Султан. 1 ноября. КазТАГ — Назначен новый посол Казахстана в Китайской Народной Республике, сообщает пресс-служба главы государства.

«Указом главы государства Койшыбаев Габит Бейбутович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Китайской Народной Республике», — говорится в сообщении Акорды в пятницу.

Напомним, ранее – с февраля 2015 года послом РК в КНР был Шахрат Нурышев, который с октября 2019 года распоряжением главы государства назначен первым заместителем министра иностранных дел РК.