Вице-министр образования и науки Шолпан Каринова назвала размер своей зарплаты

Нур-Султан. 1 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Вице-министр образования и науки Казахстана Шолпан Каринова назвала размер своей заработной платы, передает корреспондент агентства.

«Я могу озвучить (размер своей зарплаты – КазТАГ), конечно. Заработная плата, она в зависимости от стажа государственной службы в целом состоит вот из этих составляющих. На сегодня заработная плата у меня Т600 тыс.», — сказала Каринова в кулуарах службы центральных коммуникаций в пятницу.

Ранее министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сообщил, что его зарплата составляет Т915 тыс.