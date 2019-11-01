Невакцинированным детям планируют ограничить доступ в детсады в Казахстане

Алматы. 1 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. Детям, родители которых по собственному желанию отказались от вакцинации, планируют ограничить доступ в детсады в Казахстане, заявил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«Привлекать к ответственности мы никого не будем, но, чтобы минимизировать риски распространения инфекционных заболеваний, мы предлагаем ограничить доступ в детсады детей, родители которых по собственному желанию отказались от вакцинации. Эта норма есть в проекте Кодекса «Об охране здоровья населения и системе здравоохранения», — сказал Биртанов в ходе встречи с журналистами ведущих СМИ в пятницу.

При этом он подчеркнул, что детей, которые имеют медицинские противопоказания от вакцинации, эти ограничения не коснутся.

«Они же не виноваты, но они идут в детсады, где есть непривитые дети, потому что родители так решили. Соответственно, шансы заболеть резко увеличиваются, поэтому мы и настаиваем на ограничениях», — пояснил глава минздрава.

По его словам, чтобы избежать инфекции, так называемый коллективный иммунитет общества должен быть не менее 90%.

«У нас вакцинируется порядка 97% детей, и в этом случае 3% непривитых, в том числе и те, кто имеет противопоказания, находясь в иммуннорезистентном обществе, меньше рискуют подхватить инфекцию. Так что самая главная мера, которую должно принять государство, – это обеспечение безопасности и качество вакцинации. Когда мы это покажем и докажем, тогда никаких (карательных – КазТАГ) мер принимать не надо будет», — считает Биртанов.