Страхование ответственности медработников будет внедрено в РК в 2020 году – Биртанов

Алматы. 1 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. Страхование профессиональной ответственности медицинских работников будет внедрено в Казахстане в 2020 году, заявил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«Мы внесли в парламент новый законопроект, практически полностью переписанный Кодекс «Об охране здоровья населения и системе здравоохранения», где одна из глав посвящена профессиональной деятельности медицинских работников, и их защите – в том числе. В рамках положения закона предусматривается внедрение страхования профессиональной ответственности медицинских работников, допустивших врачебные ошибки», — сказал Биртанов в ходе встречи с журналистами ведущих СМИ в пятницу.

При этом он добавил, что врачебные ошибки всегда были, последствия от них всегда очень тяжелые, но способ решения вопросов в судебном формате, привлечение врачей к материальной, административной и уголовной ответственности сейчас становится все более распространенным.

«Размер ущерба бывает несопоставим с доходами врача, больницу также нельзя наказать, потому что месячный бюджет может уйти на покрытие, поэтому мы решили внедрить страхование. Оно будет обязательным, все медработники должны будут участвовать», — отметил глава минздрава.

По его словам, в законопроекте есть базовые подходы к определению ущерба, детально они будут проработаны к лету 2020 года, потом начнется непосредственно реализация.

«Расчетов размера взносов в фонд пока нет. Надо определить, какие взносы должны делать разные категории медработников. Сейчас мы хотим просто закрепить институт в законе и отработать механизм со страховым рынком», — резюмировал Биртанов.