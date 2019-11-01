Нур-Султан. 1 ноября. КазТАГ – Перечень платных видов деятельности лесхозов намерены расширить в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«По вопросу расширения перечня платных видов деятельности коммунальных государственных учреждений лесного хозяйства по реализации товаров (работ, услуг) предлагается предусмотреть норму в пункте 1 статьи 112 Лесного кодекса Республики Казахстан», — сообщил, отвечая на запрос группы сенаторов, вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов.

Он уточнил, что речь идет о внесении следующих дополнений: предоставление туристических троп, смотровых площадок, бивачных полян, стоянок для транспорта, кемпингов, палаточных лагерей или мест для их размещения, гостиниц, мотелей, туристских баз, объектов общественного питания, торговли и другого культурно-бытового назначения, находящихся в управлении коммунальных государственных учреждений лесного хозяйства или мест для их размещения, туристского инвентаря; предоставление услуг проводников, экскурсоводов, гидов и переводчиков; проведение профессиональными съемочными группами кино-, видео- и фотосъемки при посещении и изучении территории государственного лесного фонда; доходов от ограниченной хозяйственной деятельности, в том числе от производства сувенирной продукции, производства продукции и оказания услуг по договорам о совместной деятельности, заключаемым с физическими и юридическими лицами, платы за использование символики (эмблемы и флага) доходов от производства печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции; добровольных взносов и пожертвований физических и юридических лиц, грантов; поступлений от физических и юридических лиц, причинивших ущерб государственному лесному фонду.

По словам вице-министра, ведомством планируется рассмотреть предлагаемые поправки в рамках проекта закона Республики Казахстан «О растительном мире».

«Кроме того, министерством планируется внести соответствующие поправки в пункте 8 правил оказания платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями в сферах лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий и расходования ими денег от реализации товаров (работ, услуг) следующие дополнения: содержание, при штате коммунального государственного учреждения лесного хозяйства, юриста, механика; сохранение и развитие природных комплексов; очистку и благоустройство территорий; развитие инфраструктуры, связанной с охраной объектов природного фонда, туристской, рекреационной и ограниченной хозяйственной деятельностью; оплату услуг внештатных сезонных работников за оказание платных услуг физическим и юридическим лицам при пользовании ими природными комплексами государственного лесного фонда в туристских и рекреационных целях; организацию и содержание музеев природы выставок; развитие и благоустройство рекреационных зон», — уточнил замглавы минэкологии.

По вопросу освобождения коммунальных государственных учреждений лесного хозяйства от уплаты попенной платы за санитарные рубки вице-министр ответил, что данный вопрос ранее обсуждался при принятии нового Налогового кодекса.

«При этом позиция по освобождению от уплаты попенной платы за санитарные рубки не поддержена комитетом государственных доходов министерства финансов Республики Казахстан. В связи с тем, что предлагаемая поправка предполагает снижение поступления налогов в бюджет», — пояснил замглавы ведомства.

По его словам, нормы, предусматривающие увеличение или сокращение поступлений в бюджет, необходимо вынести на рассмотрение республиканской бюджетной комиссии.

«Вместе с тем, в рамках рассмотрения проекта закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам туристической деятельности» депутатами мажилиса парламента Республики Казахстан инициирована поправка в части освобождения коммунальных государственных учреждений лесного хозяйства от взимания платы за древесину, отпускаемую на корню при проведении рубок ухода за лесом (прореживание и проходные рубки). Данная поправка будет рассмотрена на заседаниях рабочей группы мажилиса парламента Республики Казахстан», — добавил Примкулов.

Напомним, сенаторы просили расширить перечень платных видов деятельности лесхозов и освободить их от уплаты попенной оплаты за санитарные рубки 26 сентября.