МОН не намерен отказываться от критериальной системы оценки в школах Казахстана

Нур-Султан. 1 ноября. КазТАГ – Министерство образования и науки не намерено отказываться от критериальной системы оценки в школах Казахстана, передает корреспондент агентства.
«Учителя понимают и считают, что методология системы критериального оценивания правильная, и она обеспечила новые стандарты и механизмы оценивания, сопоставимые с требованиями систем оценивания ведущих стран. Поэтому отказываться от критериальной системы мы не будем», — сообщила вице-министр образования и науки Шолпан Каринова на своей странице в социальной сети.
Она уточнила, что сейчас по поручению главы МОН создана рабочая группа, «на которой обсуждаются пути совершенствования критериальной системы оценивания».
«Обсуждения идут, поступают предложения. Учителя спорят, соглашаются, доказывают, дополняют друг друга. Советуются с коллегами. Обсуждены вопросы учета баллов при проведении формативного оценивания, частотность СОР (суммированные оценки за раздел – КазТАГ) и СОЧ (суммированная оценка за четверть – КазТАГ), и другие вопросы, поднимаемые учителями. Но учителя однозначно сошлись в одном – возвращаться к старой, по сути трехбальной системе, нельзя», — добавила замглавы ведомства.
По ее словам, обновление содержания образования, которое началось в 2016 году, «потребовало и новые формы отслеживания результатов обучения, введена система критериального оценивания».
«Ранее стандарт предполагал акцент на усвоение фактологических знаний, уровень которых оценивался через пересказ и воспроизведение небольших фрагментов на уроках, тестирование и систему контрольных срезов. Такой подход соответствовал информационному обучению, когда учащимся предлагался переработанный и готовый материал. В новой системе оценивания усилены требования к инструментам оценки, которые должны обеспечивать объективность. Разработанные критерии и задания позволяют определять не только уровень знаний, но и способности применять знания и навыки мышления более высокого уровня (как ученик говорит и рассуждает, умеет ли выделять главное и делать выводы, может ли принимать решения, применять полученные знания в жизни)», — пояснила вице-министр.
Это, по ее словам, «позволяет нивелировать необъективность традиционных оценок и обеспечивает единство требований, стандартизацию и равенство процедур».
«Фактически СОР – это ранее использованные тематические контрольные работы, а СОЧ – это четвертные контрольные работы. В количестве выполняемых контрольных работ в старой и новой системе оценивания нет существенных различий. К примеру, в типовых учебных планах (ТУП) по предметам «Казахский язык»/«Русский язык» 2013 года установлены следующие виды контрольных работ: диктант, изложение, сочинение, тестирование, контрольный диктант в количестве от 13 до 15 в год в начальной школе (2 классе – 15, 3 классе – 14, 4 классе – 13). В рамках обновленного содержания количество СОР и СОЧ в этих классах меньше и составляет 12 работ в год», — уточнила Каринова.
По предмету «Математика» в ТУП – 2012 года в 5 классе количество контрольных работ составило 13, а количество СОР и СОЧ – 14 работ, а в 6 классе, по ее словам, количество СОР и СОЧ по новым программам меньше, чем их было согласно программам 2012 года. По предмету «Химия» по ТУП 2012 года количество практических/контрольных работ – 11, по ТУП 2016 года – 12 СОР и СОЧ, добавила она.
«Так можно продолжить анализ и по другим предметам. Изменения коснулись лишь процессов составления учебных заданий и проверки работ учащихся по четким критериям оценивания. Это обосновано необходимостью повышения качества и объективности оценок, а также тем, что ученик должен сам понять, чего он достиг и над чем еще нужно работать. Ранее оценка в контрольной работе выставлялась методом вычитания, то есть количество допущенных ошибок и помарок влияло на результат (например, согласно нормам без ошибок – одна ошибка – «5», одна-две ошибки – «4», три-четыре ошибки – «3», четыре-пять ошибок и более – «2»). Новая система оценивания учитывает каждый этап выполнения учебных заданий, что позволяет накапливать баллы. Накопительная система стимулирует самостоятельную деятельность учащихся и обеспечивает освоение учебной программы, то есть способствует повышению качества знаний», — считают в МОН РК.
Также вице-министр разъяснила изменения, которые коснулись работы учителей.
«При старой системе учителя начальных классов проверяли тетради каждый день, и это было для них привычным делом. Ежедневно они проверяли письменные работы 25 учащихся по нескольким предметам, и на следующий день приносили в класс проверенные задания с комментариями. Для учителей казахского, русского языков, математики, физики, химии, биологии в средних и старших классах, где также были письменные работы, лабораторные и практические работы, было обычным явлением – проверять тетради. Сегодня при проверке СОР и СОЧ данные учителя также не испытывают сложностей. Затрудняются, конечно, учителя устных предметов, у которых в старой системе не было письменных работ, и они привыкли оценивать только устные ответы учащихся», — пояснила замглавы МОН.
Говоря о учащихся, она заверила, что дети, которые пошли в 1 класс в 2016 году по обновленной программе обучения, которых сразу оценивали формативно и суммативно, «активно внедрились в новые условия».
«Они не боятся получать «плохие» отметки, они их просто не знают. Для них привычно слышать на свои ответы комментарий учителя о том, что у них получилось хорошо, а что не получилось. Хуже адаптируются в новом оценивании дети, которые обучались и оценивались сначала в старой системе, и сейчас перешли в новую. Их затруднения связаны с тем, что они психологически привыкли к одному, а теперь приходится перестраиваться», — отметила вице-министр.
Отдельно она остановилась на родителях, отметив, что сегодняшние родители – это вчерашние школьники, «которые сами обучались по старой программе и получали отметки «3», «4», «5», и «любые оценки для них ассоциируются только с ними».
«Другого им и представить сложно. К тому же, привычное всегда комфортно. И это понятно. При этом необходимо, мы отмечаем, что правилами МОН РК предусмотрено, что количество СОР и СОЧ не должно превышать трех в день, гибкий график сдачи СОР и СОЧ для недопущения перегрузки учащихся, и так далее. Но на деле не все идет по правилам. Кроме того, мы продолжим работу по повышению квалификации педагогов через курсы, семинары, тренинги и так далее. Нам важно разъяснять педагогам, родителям особенности новой системы оценивания, которая объективна, а самое главное, направлена на поддержку и стимулирование процесса обучения учащихся», — заверила Каринова.
В комментариях далеко не все казахстанцы поддержали пост вице-министра, открыто раскритиковать обновленную систему образования.
«Вы по школам пройдитесь, не афишируя вашу должность, и спросите у педагогов, детей и родителей, что сейчас для них, эта ваша новая система оценивания. Это ад», — написала пользователь Анна Сазонтова.
«Для детей сельской местности программа очень сложна, например в 5 классе тема «Томирис ханшайым» – интернет не ловит, где дополнительную информацию брать, даты, когда она воевала с Киром? Зачем по языку это? (…) Значит учителю стать историком, биологом? Темы сложные, академические, пожалейте детей упростите», — прокомментировала Айым Алекпарова.
«Что-то так красиво написано, а на деле все иначе. Формативного оценивания вообще нет. «Домашка» не проверяется и не оценивается. Дети забили многие на нее. На уроке можно не отвечать. Все равно оценки не будет. Только лишь СОР и СОЧ в этом плане покажут знания. И то, некоторые учителя, к примеру по химии, снижают балл за орфографическую ошибку. Хотя не имеют права. Пять СОЧ за день мой ребенок написал в той четверти. Думаете учителя не знали законов? Я вас несколько раз тегнула – ответов нет. «Күнделік» работает через день», — посетовала пользователь Инесса Владимировна.
Напомним, 17 октября учитель из Костаная Алия Ахетова назвала обновленную программу образования «жестоким экспериментом».
«У детей нет интереса, у них нет стимула, у детей нет заинтересованности в каждом уроке, они просто ждут СОЧ, чтобы там заработать оценку. Оценка всегда была методом морального и материального стимула детей. В прошлом году дети находили в интернете СОРы, СОЧи и готовые ответы. Получается, что опять-таки ложь и лицемерие», — сказала Ахетова в интервью российскому телеканалу CBS.
При этом, она отметила, что слова вице-министра образования о том, что учителя обеспечены всем необходимым, также являются ложью и раскритиковала действия МОН по ряду других нововведений ведомства.
Видео с комментариями Ахетовой массово распространяется в социальных сетях.
«Этого учителя из Кокшетау сейчас гасят за это видео», — говорится в одном из описаний к ролику.