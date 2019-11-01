МОН не намерен отказываться от критериальной системы оценки в школах Казахстана

Нур-Султан. 1 ноября. КазТАГ – Министерство образования и науки не намерено отказываться от критериальной системы оценки в школах Казахстана, передает корреспондент агентства.

​«Учителя понимают и считают, что методология системы критериального оценивания правильная, и она обеспечила новые стандарты и механизмы оценивания, сопоставимые с требованиями систем оценивания ведущих стран. Поэтому отказываться от критериальной системы мы не будем», — сообщила вице-министр образования и науки Шолпан Каринова на своей странице в социальной сети.

Она уточнила, что ​сейчас по поручению главы МОН создана рабочая группа, «на которой обсуждаются пути совершенствования критериальной системы оценивания».

«​Обсуждения идут, поступают предложения. Учителя спорят, соглашаются, доказывают, дополняют друг друга. Советуются с коллегами. Обсуждены вопросы учета баллов при проведении формативного оценивания, частотность СОР (суммированные оценки за раздел – КазТАГ) и СОЧ (суммированная оценка за четверть – КазТАГ), и другие вопросы, поднимаемые учителями. ​Но учителя однозначно сошлись в одном – возвращаться к старой, по сути трехбальной системе, нельзя», — добавила замглавы ведомства.

По ее словам, обновление содержания образования, которое началось в 2016 году, «потребовало и новые формы отслеживания результатов обучения, введена система критериального оценивания».

​«Ранее стандарт предполагал акцент на усвоение фактологических знаний, уровень которых оценивался через пересказ и воспроизведение небольших фрагментов на уроках, тестирование и систему контрольных срезов. Такой подход соответствовал информационному обучению, когда учащимся предлагался переработанный и готовый материал. ​В новой системе оценивания усилены требования к инструментам оценки, которые должны обеспечивать объективность. Разработанные критерии и задания позволяют определять не только уровень знаний, но и способности применять знания и навыки мышления более высокого уровня (как ученик говорит и рассуждает, умеет ли выделять главное и делать выводы, может ли принимать решения, применять полученные знания в жизни)», — пояснила вице-министр.

Это, по ее словам, «позволяет нивелировать необъективность традиционных оценок и обеспечивает единство требований, стандартизацию и равенство процедур».

«​Фактически СОР – это ранее использованные тематические контрольные работы, а СОЧ – это четвертные контрольные работы. ​В количестве выполняемых контрольных работ в старой и новой системе оценивания нет существенных различий. ​К примеру, в типовых учебных планах (ТУП) по предметам «Казахский язык»/«Русский язык» 2013 года установлены следующие виды контрольных работ: диктант, изложение, сочинение, тестирование, контрольный диктант в количестве от 13 до 15 в год в начальной школе (2 классе – 15, 3 классе – 14, 4 классе – 13). ​В рамках обновленного содержания количество СОР и СОЧ в этих классах меньше и составляет 12 работ в год», — уточнила Каринова.

По предмету «Математика» в ТУП – 2012 года в 5 классе количество контрольных работ составило 13, а количество СОР и СОЧ – 14 работ, а в 6 классе, по ее словам, количество СОР и СОЧ по новым программам меньше, чем их было согласно программам 2012 года. По предмету «Химия» по ТУП 2012 года количество практических/контрольных работ – 11, по ТУП 2016 года – 12 СОР и СОЧ, добавила она.

«Так можно продолжить анализ и по другим предметам. ​Изменения коснулись лишь процессов составления учебных заданий и проверки работ учащихся по четким критериям оценивания. Это обосновано необходимостью повышения качества и объективности оценок, а также тем, что ученик должен сам понять, чего он достиг и над чем еще нужно работать. ​Ранее оценка в контрольной работе выставлялась методом вычитания, то есть количество допущенных ошибок и помарок влияло на результат (например, согласно нормам без ошибок – одна ошибка – «5», одна-две ошибки – «4», три-четыре ошибки – «3», четыре-пять ошибок и более – «2»). Новая система оценивания учитывает каждый этап выполнения учебных заданий, что позволяет накапливать баллы. Накопительная система стимулирует самостоятельную деятельность учащихся и обеспечивает освоение учебной программы, то есть способствует повышению качества знаний», — считают в МОН РК.

Также вице-министр разъяснила изменения, которые коснулись работы учителей.

​«При старой системе учителя начальных классов проверяли тетради каждый день, и это было для них привычным делом. Ежедневно они проверяли письменные работы 25 учащихся по нескольким предметам, и на следующий день приносили в класс проверенные задания с комментариями. Для учителей казахского, русского языков, математики, физики, химии, биологии в средних и старших классах, где также были письменные работы, лабораторные и практические работы, было обычным явлением – проверять тетради. ​Сегодня при проверке СОР и СОЧ данные учителя также не испытывают сложностей. ​Затрудняются, конечно, учителя устных предметов, у которых в старой системе не было письменных работ, и они привыкли оценивать только устные ответы учащихся», — пояснила замглавы МОН.

Говоря о учащихся, она заверила, что дети, которые пошли в 1 класс в 2016 году по обновленной программе обучения, которых сразу оценивали формативно и суммативно, «активно внедрились в новые условия».

«Они не боятся получать «плохие» отметки, они их просто не знают. Для них привычно слышать на свои ответы комментарий учителя о том, что у них получилось хорошо, а что не получилось. ​Хуже адаптируются в новом оценивании дети, которые обучались и оценивались сначала в старой системе, и сейчас перешли в новую. Их затруднения связаны с тем, что они психологически привыкли к одному, а теперь приходится перестраиваться», — отметила вице-министр.

Отдельно она остановилась на родителях, отметив, что сегодняшние родители – это вчерашние школьники, «которые сами обучались по старой программе и получали отметки «3», «4», «5», и «любые оценки для них ассоциируются только с ними».

«Другого им и представить сложно. К тому же, привычное всегда комфортно. И это понятно. ​При этом необходимо, мы отмечаем, что правилами МОН РК предусмотрено, что количество СОР и СОЧ не должно превышать трех в день, гибкий график сдачи СОР и СОЧ для недопущения перегрузки учащихся, и так далее. Но на деле не все идет по правилам. ​Кроме того, мы продолжим работу по повышению квалификации педагогов через курсы, семинары, тренинги и так далее. Нам важно разъяснять педагогам, родителям особенности новой системы оценивания, которая объективна, а самое главное, направлена на поддержку и стимулирование процесса обучения учащихся», — заверила Каринова.

В комментариях далеко не все казахстанцы поддержали пост вице-министра, открыто раскритиковать обновленную систему образования.

«Вы по школам пройдитесь, не афишируя вашу должность, и спросите у педагогов, детей и родителей, что сейчас для них, эта ваша новая система оценивания. Это ад», — написала пользователь Анна Сазонтова.

«Для детей сельской местности программа очень сложна, например в 5 классе тема «Томирис ханшайым» – интернет не ловит, где дополнительную информацию брать, даты, когда она воевала с Киром? Зачем по языку это? (…) Значит учителю стать историком, биологом? Темы сложные, академические, пожалейте детей упростите», — прокомментировала Айым Алекпарова.

«Что-то так красиво написано, а на деле все иначе. Формативного оценивания вообще нет. «Домашка» не проверяется и не оценивается. Дети забили многие на нее. На уроке можно не отвечать. Все равно оценки не будет. Только лишь СОР и СОЧ в этом плане покажут знания. И то, некоторые учителя, к примеру по химии, снижают балл за орфографическую ошибку. Хотя не имеют права. Пять СОЧ за день мой ребенок написал в той четверти. Думаете учителя не знали законов? Я вас несколько раз тегнула – ответов нет. «Күнделік» работает через день», — посетовала пользователь Инесса Владимировна.

Напомним, 17 октября учитель из Костаная Алия Ахетова назвала обновленную программу образования «жестоким экспериментом».

«У детей нет интереса, у них нет стимула, у детей нет заинтересованности в каждом уроке, они просто ждут СОЧ, чтобы там заработать оценку. Оценка всегда была методом морального и материального стимула детей. В прошлом году дети находили в интернете СОРы, СОЧи и готовые ответы. Получается, что опять-таки ложь и лицемерие», — сказала Ахетова в интервью российскому телеканалу CBS.

При этом, она отметила, что слова вице-министра образования о том, что учителя обеспечены всем необходимым, также являются ложью и раскритиковала действия МОН по ряду других нововведений ведомства.

Видео с комментариями Ахетовой массово распространяется в социальных сетях.

«Этого учителя из Кокшетау сейчас гасят за это видео», — говорится в одном из описаний к ролику.