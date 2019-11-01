Пожертвовать репутацией ради чистых цифр по младенческой смертности готовы в минздраве РК

Алматы. 1 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. Пожертвовать репутацией ради чистых цифр по материнской и младенческой смертности готовы в министерстве здравоохранения РК, заявил глава ведомства Елжан Биртанов.

«Я думаю, не стоит рубить головы шашкой, когда обнародуются пусть и высокие цифры материнской и младенческой смертности. Конечно, должно следствие разбираться, ответственность должна быть. Но наша позиция – мы хотим сейчас выйти с чистой статистикой, хотя, признаю, это репутационный риск для министерства», — сказал Биртанов в ходе встречи с журналистами ведущих СМИ в пятницу.

Отвечая на вопрос, насколько правдивы данные о материнской и младенческой смертности, глава минздрава признал проблему сокрытия таких фактов.

«За это всегда сильно били, причем били самих врачей – руководство клиник, завотделений, снимали с работы. Мы много лет пытаемся уйти от этого, потому что должны приниматься системные меры, а это укрепление здоровья будущих мам в первую очередь. Проблема в том, что руководители местного здравоохранения не погружались в эту системную работу, а собирались раз в месяц на совещание, фиксировали повышение смертности и снимали врача с работы. Естественно, что он будет требовать со своих врачей сокрытия», — обрисовал проблему Биртанов.

По его словам, первые шаги в сторону чистой статистики уже сделаны.

«В прошлом году я запросил данные за три года по всем женщинам, которые умерли в течение 40 дней после родов. Были выявлены случаи, которые не фиксировались как материнская смертность, мы их задекларировали через статорганы и объявили, что уровень у нас выше. Смысл этой работы в том, чтобы перестать наказывать людей, когда факт свершился, а исправлять ошибки», — считает министр.

По его словам, 50% женщин имеют болезни на момент беременности, проблемы со здоровьем у будущих мама начинаются еще в юношеском возрасте, а основная причина младенческой смертности – патология беременности. И «исправление ошибок» Биртанов видит в правильном ведении и соблюдении стандартов лечения будущей матери на всем периоде жизни, а также обучении медкадров и обновлении медоборудования.

«А цифры – 3,5 тыс. случаев младенческой смертности в год – пугают. Но, в целом, у нас наблюдается тренд на снижение детской и младенческой смертности», — резюмировал Биртанов.

Напомним, 4 октября сообщалось, что врачей Атырауского областного перинатального центра подозревают в убийстве новорожденного. Как сообщили в антикоррупционной службе, после рождения младенец по халатности был оформлен как мертворожденный, тогда как фактически он еще был жив. После подачи ребенком признаков жизни, со слов антикоррупционеров, врачи при наличии реальной возможности вместо принятия неотложных мер по его реанимации решили действовать согласно оформленным документам и оставить новорожденного умирать. Днем ранее – 3 октября стало известно, что в отношении руководителя РГП на ПХВ «Атырауский областной перинатальный центр» антикоррупционной службой Атырауской области начаты досудебные расследования по подозрению в совершении ряда коррупционных преступлений. С санкции суда подозреваемый заключен под стражу.

18 октября руководитель управления здравоохранения Атырауской области Маншук Аймурзиева после скандала в областном перинатальном центре в Атырау ушла со своей должности.

21 октября председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова сообщила, что причиной роста младенческой смертности за август (26 младенцев) и сентябрь (16) в Атырауском областном перинатальном центре стала больничная инфекция – бактериальная внутрибольничная инфекция.