Нур-Султан. 1 ноября. КазТАГ — Три волны похолодания ожидаются в Казахстане в ноябре, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В ноябре с частой сменой циклонов и антициклонов температура воздуха ожидается около климатической нормы на большей части территории республики, лишь с юго-западными потоками с районов Азии в юго-восточной половине Казахстана прогнозируется теплее на +1. Прохождение атмосферных фронтов обусловит неустойчивую погоду, которая будет сопровождаться осадками, усилением ветра, на севере – с метелью, туманами и гололедными явлениями. В течение месяца ожидаются три волны похолодания в каждой из декад», — говорится в консультативном прогнозе погоды на ноябрь 2019 года, распространенном в пятницу.

Согласно прогнозу, волна холода в первой декаде охватит практически весь Казахстан.

«К началу декады на западе, к середине периода на северо-западе, севере, центре и востоке в ночные часы температура понизится до -5-10, местами -13, днем до 0-5, местами +5, в южной половине – ночью до 0-5, местами -10, днем до +3+8», — отметили синоптики.

Затем, согласно прогнозу, ожидается небольшое повышение температуры воздуха на севере, центре и востоке ночью до 0-5, местами +3, днем до +3+8; на западе и юге страны температура воздуха повысится ночью до 0+5, местами +8, днем до +8+13; в самом конце декады на территорию республики будет оказывать влияние очередной антициклон и температура вновь понизится.

«Наиболее интенсивными ожидаются понижения температуры во второй и третьей декадах, что, возможно, приведет к установлению снежного покрова в северных областях. Как правило, средняя дата установления устойчивого снежного покрова в северной половине ожидается в первой половине ноября, в южных регионах – конец ноября-начало декабря», — резюмировали синоптики.