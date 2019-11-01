Правила поступлений Нацфонда хотят изменить из-за внутреннего долга Kazakhstan Engineering

Нур-Султан. 1 ноября. КазТАГ – Правила поступлений от передачи в конкурентную среду активов национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний и их дочерних, зависимых и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними, в Национальный фонд Республики Казахстан хотят изменить из-за внутреннего долга АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)», передает корреспондент агентства.

В частности, формулировку пункта 5 правил с «Размер средств, перечисляемых в Нацфонд за счет средств от передачи в конкурентную среду активов акционерных обществ «Национальная компания «Қазақстан темiр жолы», «Национальная компания «КазМунайГаз», «Самрук-Энерго», корректируется в соответствии с решением государственной комиссии по модернизации экономики Республики Казахстан на сумму, необходимую для погашения внешнего долга» планируют поменять на «Размер средств, перечисляемых в Нацфонд за счет средств от передачи в конкурентную среду активов акционерных обществ «Национальная компания «Қазақстан темiр жолы», «Национальная компания «КазМунайГаз», «Самрук-Энерго», корректируется в соответствии с решением государственной комиссии по модернизации экономики Республики Казахстан на сумму, необходимую для погашения внешнего долга, АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)» корректируется в соответствии с решением государственной комиссии по модернизации экономики Республики Казахстан на сумму, необходимую для погашения внутреннего долга».

«Принятие проекта позволит стабилизировать финансовую ситуацию АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)» и ее дочерних организаций, осуществляющих стратегические функции в сфере оборота вооружения, военной техники и выполняющие государственный оборонный заказ. Также позволит избежать возможного дефолта компании, акцептование ее счетов, открытых в банках второго уровня для исполнения государственного оборонного заказа», — уточнил в пятницу в пояснительной записке к проекту поправок министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.

По данным МИИР, «в целях реализации проекта» ожидается следующая сумма сокращений поступлений в бюджет (в Национальный фонд Республики Казахстан) – за период 2020 по 2022 годы ожидаются сокращения в размере Т16,454 млрд: Т10,268 млрд в 2020 году, Т5,534 млрд в 2021 году и Т652 млн в 2022 году.

Напомним, 31 октября МИА КазТАГ сообщало, что Kazakhstan Engineering планируют спасать от дефолта за счет средств АО «Государственный фонд социального страхования» (ГФСС). В частности, перечень финансовых инструментов для инвестирования активов ГФСС правительство намерено дополнить строкой «Облигации, выпущенные АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)», не более 1% от активов АО «Государственный фонд социального страхования».