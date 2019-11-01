«Прошу перевести с должности водителя» – олигарх Огай сменил главу офиса «Казахмыса» в Москве

Алматы. 1 ноября. КазТАГ – Председатель правления ТОО «Корпорация Казахмыс», казахстанский олигарх Эдуард Огай сменил главу офиса «Казахмыса» в Москве, передает корреспондент агентства.

«Расторгнуть трудовой договор от 1 февраля 2019 года (…) с Гроздицким Дмитриев Владимировичем, главой представительства ТОО «Корпорация Казахмыс» в городе Москва, с 1 ноября 2019 года, по инициативе работника. (…) Назначить Воробьева Максима Николаевича, с его согласия, главой представительства ТОО «Корпорация Казахмыс» в городе Москва с 1 ноября 2019 года», — говорится в скан-копии приказа за подписью Огая о расторжении трудового договора с Гроздицким и назначении Воробьева, который распространяют пользователи интернет-мессенджера WhatsApp.

Редакция МИА КазТАГ позвонила напрямую в московский офис «Казахмыса», где подтвердили, что Гроздицкий уволился накануне, а его место занял Воробьев.

Открытой информации о Воробьеве нет, но вместе с указанной скан-копией приказа распространяется и фотография его предполагаемого заявления о переводе.

«Прошу вас перевести меня с должности водителя на должность главы представительства ТОО «Корпорация Казахмыс» в городе Москва с 1 ноября 2019 года», — сказано в распространяемом документе.

В пресс-службе головного офиса «Казахмыса» редакции МИА КазТАГ сообщили, что не знают о произошедшем кадровом изменении.

ТОО «Казахмыс Холдинг» – крупнейший производитель меди в Казахстане. В составе компании – 13 рудников, четыре горно-обогатительных фабрики, два медеплавильных завода и два угольных разреза. «Казахмыс» управляет производственными объектами, ведущими добычу руды и ее переработку в товарный металл.

Напомним, 9 сентября американские СМИ сообщили о том, что Огай продает особняк в Лос-Анджелесе за $30 млн. Отмечалось, что в 2014 году олигарх с супругой примерно за $40 млн купили особняк, территория которого состояла из двух ранее объединенных участков. Супруги после покупки вновь разделили территорию поместья на два разных участка.

«Основное поместье площадью 2,2 акра был оставлено без изменения, тогда как пансион, сады и другие пристройки к 3-акровому дому по соседству были снесены в рамках подготовки к строительству нового особняка. Теперь оба поместья выставлены на продажу как два отдельных лота – доступные за вышеупомянутые $30 млн и более крупный участок за $28 млн», — уточнял известный американский еженедельник Variety.

Огай возглавляет совет директоров «Казахмыса» с 2006 года.